Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 19:31

17 січня у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області за участі голови обласної державної адміністрації Костянтина Бриля відбулася передача бойового спорядження для рятувальників гарнізону. Це: 15 апаратів на стисненому повітрі «DRAGER», 60 панорамних масок до них, 60 комплектів бойового одягу та 60 пожежних касок.

«Ваша самовіддана служба на захисті безпеки громадян дозволила тільки у минулому році врятувати на території нашої області 993 громадянина, в тому числі 153 дитини. Обласні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій не можуть функціонувати окремо від територіальної підсистеми цивільного захисту, тому влада у своїй роботі приділяє значну увагу у вирішенні питань зміцнення їх матеріально-технічної бази. Тільки протягом минулого року, відповідно до місцевих програм та по субвенціям із місцевих бюджетів, надана допомога аварійно-рятувальним підрозділам та виділено коштів на загальну на суму майже 10,5 мільйонів гривень» - зазначив очільник Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

У 2017 році запорізькі рятувальники ліквідували 10 498 надзвичайних подій, з них - 7 784 пожежі. Піротехнічними підрозділами виявлено та знешкоджено 2 528 одиниць вибухонебезпечних предметів.

«На всі надзвичайні ситуації сили та засоби Головного управління забезпечили своєчасне й ефективне реагування, утримували ситуацію контрольованою, жодна НС з початку реагування підрозділів ДСНС не перетворилася на більш масштабну, хоча така загроза була реальною. Рятувальники, в першу чергу, зорієнтовані на виконання основного завдання - пошук і порятунок людей. І це завдання виконано в повному обсязі. Ми щиро вдячні за надане сучасне спорядження, оскільки воно дасть нам змогу досконаліше виконувати завдання за призначенням. Бойовий одяг, який сьогодні отримали значно стійкіший до впливу високих температур, а апарати на стисненому повітрі дають змогу знаходитися у середовищі непридатному для дихання» - зазначив начальник Головного управління ДСНС області, генерал-майор служби цивільного захисту Олексій Лепський.