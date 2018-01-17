Деталі Опубліковано: Четвер, 18 січня 2018, 14:18

Запорізька область, з її безкрайніми степами та зеленими берегами Дніпра, з сакральними Хортицею та Кам’яною Могилою, з мальовничими річками та ставками, з неповторним українським колоритом та яскравими представниками різних національностей гостинно чекає на гостей з усіх країв. У нас є на що подивитися, є що показати, і є чим пишатися. Ми радо запрошуємо туристів з далеких країн, гостей з усієї України, і вони відвідують нашу область, надовго зберігаючи яскраві враження та теплі почуття.

А щоб ще раз показати всю красу нашого краю, комунальний заклад „Запорізький обласний краєзнавчий музей” Запорізької обласної ради за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації оголошує проведення у 2018 році обласного фотоконкурсу „Запорізька область. The best travel photo” для створення туристичного іміджу Запорізької області.

Кожен учасник може надіслати до 4 фотографій У конкурсі можуть брати участь фізичні особи, яким виповнилося 16 років, юридичні особи та громадські організації які офіційно подадуть заявку про участь. Заявки та фотороботи приймаються за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Троїцька, 29, електронна адреса:

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Телефон для довідок: (061) 239-06-33, 096-109-04-56.

Голосування за найкращі роботи буде відкритим - в соціальній мережі Фейсбук на сторінці https://www.facebook.com/profile.php?id=100023878486863

Участь у конкурсі передбачає згоду на використання фотографій у друкованій, сувенірній продукції, на інтернет-ресурсах, виставках з метою популяризації Запорізької області.

Прийом робіт триватиме до 30 червня 2018 року. Підсумки конкурсу буде підбито 25 вересня 2018 року. За результатами конкурсу в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться виставка з використанням 100 найкращих фоторобіт переможців.