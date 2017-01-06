Шановні запоріжці та гості міста!

Деталі січня 06, 2017

У святкові вихідні дні тривають заходи ІІ обласного Новорічно-різдвяного фестивалю на пл. Фестивальній:

7 січня 2017 року святкові заходи триватимуть з 11 до 19 години:

11.00 - Свято „Козацьке Різдво” (ГО „Всеукраїнська федерація „Спас”);

14.00 - новорічний флеш-моб;

15.00 - спільна молитва всіх конфесій;

15.30 – програма „Різдво в АТО”;

17.00 - концертно-розважальна програма, вертеп.

8 січня святкові заходи триватимуть з 11 до 19 години:

11.00 - концертні програми творчих колективів з районів області (Гуляйпільський, Більмацький, Оріхівський),

14.00 - різдвяні вистави, концерти, вертепи;

16.00 - виступ об’єднаного хору протестантських церков;

17.00 - Різдвяна вистава;

18.00 - молитва.

У святковій програмі можливі зміни!