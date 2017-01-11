Wednesday, January 11, 2017
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Пройдуть навчальні збори військовозобов'язаних

Деталі
січня 11, 2017

У Запорізькій області з 17 січня по 15 лютого для 150 військовозобов'язаних з нашого регіону проведуть навчальні збори військовозобов'язаних оперативного резерву першої черги. Сповіщати резервістів будуть за допомогою повісток, телефонних дзвінків або смс-повідомлень. Навчальні збори будуть проходити в два етапи. Перші 15 днів військові будуть проходити перепідготовку або підвищення кваліфікації, а другу половину зборів - відточувати свої навички на полігоні в складі бойових підрозділів. Ніхто з резервістів в зону проведення АТО спрямовуватися не буде, повідомляє Запорізький ОВК.

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