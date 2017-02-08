Деталі лютого 08, 2017

Вперше у Запорізькій області проведуть конкурс для чоловіків "Батько року". Конкурс покликаний сприяти підвищенню ролі батька у вихованні та розвитку дитини, популяризації сімейних цінностей і відповідального батьківства, а також формування позитивної думки в суспільстві по гармонійному поєднанню статусів хорошого сім'янина і успішного чоловіка, який плідно працює в різних сферах.

У конкурсних змаганнях передбачені чимало номінацій. У конкурсі можуть брати участь чоловіки у віці від 18 років, які своєю діяльністю здійснюють значний внесок у розвиток держави, економіки, освіти, культури, спорту, є лідерами в різних галузях, впливають на громадське життя області.

Представлення учасників конкурсу будуть прийматися до 31 серпня цього року. Переможців визначатиме конкурсна комісія у вересні, а нагородження дипломами та цінними подарунками заплановано приурочити до Всенародного дня батька.