Камерний оркестр маестро Ігоря Горського зазвучить в концертному залі європейського рівня

Деталі лютого 08, 2017

Всіх шанувальників класичної камерної музики запрошуємо на звітний концерт студентського камерного оркестру «Концертіно», художній керівник і диригент Ігор Горський. Подія відбудеться у вівторок, 14 лютого, в оновленому, після капітального ремонту, великому концертному залі європейського рівня Запорізького музичного училища ім. П. Майбороди, пр. Маяковського, 22-А.



Початок о 17.30. Вхід вільний.

У програмі твори Жака Оффенбаха, Антоніо Вівальді, Альфреда Шнітке та інших відомих композиторів, а також видатного запорізького композитора Наталії Бойовий. У виконанні солістки Карини Кусой (гобой) з оркестром прозвучить музична п'єса Наталії Бойовий «Осінній пейзаж», а у виконанні Олени Кочерги (флейта) - «Веснянка».