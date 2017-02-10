4 субота 15.00 Мала сцена “Марина” моновистава актриси Тетяни Єрентюк тривалість 1 год. 10 хв.

18.00 “DIVA” сольний концерт Світлани Ремжиної тривалість 1 год. 30 хв.

5 неділя 12.00 У театр всією родиною М.Кропивницький «Івасик – Телесик» казка на одну дію тривалість 1 год.

18.00 Вечір оперети “Сад кохання” тривалість 1 год. 30 хв.

7 вівторок 18.00 “DIVA” сольний концерт Світлани Ремжиної тривалість 1 год. 30 хв.

8 середа 18.00 Прем'єра сезону Т. Іващенко “Замовляю любов” історія, яка може статися з кожним перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

9 четвер 12.00 Р.Проценко “Вість благая Кобзаря...” Діалоги Поета з нащадками тривалість 2 год.

15.00 Р.Проценко “Вість благая Кобзаря...” Діалоги Поета з нащадками тривалість 2 год.

10 п'ятниця 14.00 І.Смолій “Україно! Україно! Оце твої діти...” поетична притча за творами Т.Г.Шевченка тривалість 1 год. 30 хв.

18.00 А. Курейчик “Обережно — жінки!” французька комедія на одну дію тривалість 1 год. 30 хв.

11 субота 15.00 Мала сцена Д.Фо, Ф.Раме “Я чекаю тебе, мій любий...” моновистава актриси Тетяни Лещової тривалість 1 год. 10 хв.

18.00 Прем'єра сезону Л. Корсунський “Подруга життя” комедія на дві дії перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

12 неділя 12.00 У театр всією родиною Н.Ігнатьєва “Котигорошко” музична казка за мотивами української народної казки тривалість 1 год. 00 хв.

18.00 М. Камолетті “Четверо в одній спальні” пікантна комедія на дві дії за п'єсою “Ох, вже ця Анна!” перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

14 вівторок 14.00 І.Тогобочний «Загублена любов» мелодрама на дві дії за творами Т.Шевченка тривалість 2 год. 30 хв.

16 четвер 18.00 Прем'єра сезону Т. Іващенко “Замовляю любов” історія, яка може статися з кожним тривалість 2 год. 30 хв.

17 п'ятниця 12.00 Прем'єра сезону А. Ліндгрен “Пеппі Довгапанчоха” вистава для дітей на одну дію тривалість 1 год. 00 хв.

18.00 М.Рогожин “Леді Гамільтон” романтична історія кохання на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

18 субота 15.00 Мала сцена “Я полюбила Вас, Анна Ахматова...” моновистава актриси Тетяни Єрентюк тривалість 1 год. 10 хв.

18.00 Б. Лепкий Інсценізація Є. Головатюка, В. Селезньова “Гетьман Мазепа” драма на дві дії перед початком вистави грає симфонічний оркестр театру тривалість 2 год. 30 хв.

19 неділя 12.00 Фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров'я “Січеславна-2017” Прем'єра сезону А. Ліндгрен “Пеппі Довгапанчоха” вистава для дітей на одну дію тривалість 1 год. 00 хв.

18.00 Фестиваль-конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров'я “Січеславна-2017” І. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім'я” трагікомедія на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

21 вівторок 18.00 Р. Куні «Шалена ніч» комедія на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

22 середа 18.00 Л.Толстой інсценізація Є. Головатюка «Анна Кареніна» драма на дві дії тривалість 2 год. 50 хв.

23 четвер 18.00 В.Попов «Ідеальна пара» лірична комедія на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

25 субота 15.00 Прем'єра сезону Мала сцена “Позамежжя/Запределье” божевільне кохання (не)нормальних людей тривалість 2 год.

26 неділя 12.00 У театр всією родиною Я.Верещак “Як Омелько царівну рятував” музична казка тривалість 1 год. 00 хв.

18.00 “Його Величність Театр” концерт майстрів сцени до Міжнародного дня театру тривалість 1 год. 30 хв.

28 вівторок 16.00 М. Гоголь “Одруження” цілковито неймовірна подія на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

29 середа 18.00 Прем'єра сезону Я. Стельмах «Любов у стилі бароко» комедія на дві дії тривалість 2 год. 30 хв.

30 четвер 18.00 “DIVA” сольний концерт Світлани Ремжиної тривалість 1 год. 30 хв.