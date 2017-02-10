Friday, February 10, 2017
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88-й театральний сезон - репертуар на березень

Деталі
лютого 10, 2017

Запорізький академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара
Репертуар на березень 2017 року

4

субота

15.00

Мала сцена

“Марина”

моновистава актриси Тетяни Єрентюк

тривалість

1 год. 10 хв.

18.00

“DIVA”

сольний концерт Світлани Ремжиної

тривалість

1 год. 30 хв.

5

неділя

12.00

У театр всією родиною

М.Кропивницький

«Івасик – Телесик»

казка на одну дію

тривалість

1 год.

18.00

Вечір оперети

“Сад кохання”

тривалість

1 год. 30 хв.

7

вівторок

 18.00

“DIVA”

сольний концерт Світлани Ремжиної

тривалість

1 год. 30 хв.

8

середа

 18.00

Прем'єра сезону

Т. Іващенко

“Замовляю любов”  

   історія, яка може статися з кожним

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

 

тривалість

2 год. 30 хв.

9

четвер

12.00

Р.Проценко

“Вість благая Кобзаря...”

Діалоги Поета з нащадками

тривалість

2 год.

15.00

Р.Проценко

“Вість благая Кобзаря...”

Діалоги Поета з нащадками

тривалість

2 год.

10

п'ятниця

 14.00

І.Смолій

Україно! Україно! Оце твої діти...”

поетична притча за творами Т.Г.Шевченка

тривалість

1 год. 30 хв.
18.00

А. Курейчик

Обережно — жінки!”

французька комедія на одну дію

тривалість

1 год. 30 хв.

11

субота

15.00

       Мала сцена

Д.Фо, Ф.Раме

“Я чекаю тебе, мій любий...”

моновистава актриси Тетяни Лещової

тривалість

1 год. 10 хв.
18.00

Прем'єра сезону

Л. Корсунський

Подруга життя”

комедія на дві дії

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

 

тривалість

2 год. 30 хв.

12

неділя

12.00

У театр всією родиною

Н.Ігнатьєва

“Котигорошко”

музична казка

за мотивами української народної казки

тривалість

1 год. 00 хв.
18.00

М. Камолетті

Четверо в одній спальні”

пікантна комедія на дві дії за п'єсою “Ох, вже ця Анна!”

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

 

тривалість

2 год. 30 хв.

14

вівторок

14.00

І.Тогобочний

    «Загублена любов»

    мелодрама на дві дії

                     за творами Т.Шевченка

тривалість

2 год. 30 хв.

16

четвер

18.00

Прем'єра сезону

Т. Іващенко

“Замовляю любов”  

    історія, яка може статися з кожним

тривалість

2 год. 30 хв.

17

п'ятниця

 12.00

Прем'єра сезону

А. Ліндгрен

“Пеппі Довгапанчоха”

вистава для дітей на одну дію

тривалість

1 год. 00 хв.
18.00

М.Рогожин

Леді Гамільтон”

романтична історія кохання на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

18

субота

 15.00

Мала сцена

“Я полюбила Вас, Анна Ахматова...”

моновистава актриси Тетяни Єрентюк

тривалість

1 год. 10 хв.
18.00

Б. Лепкий

Інсценізація Є. Головатюка, В. Селезньова

“Гетьман Мазепа

драма на дві дії

перед початком вистави грає

симфонічний оркестр театру

 

тривалість

2 год. 30 хв.

19

неділя

12.00

Фестиваль-конкурс на вищу

театральну нагороду Придніпров'я

                   “Січеславна-2017”

 

Прем'єра сезону

А. Ліндгрен

“Пеппі Довгапанчоха”

вистава для дітей на одну дію

тривалість

1 год. 00 хв.
18.00

Фестиваль-конкурс на вищу

театральну нагороду Придніпров'я

                   “Січеславна-2017”

І. Нечуй-Левицький

“Кайдашева сім'я

трагікомедія на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

21

вівторок

18.00

Р. Куні

«Шалена ніч»

комедія на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

22

середа

18.00

Л.Толстой

інсценізація Є. Головатюка

«Анна Кареніна»

драма на дві дії

тривалість

2 год. 50 хв.

23

четвер

18.00

В.Попов

«Ідеальна пара»

лірична комедія на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

25

субота

 15.00

Прем'єра сезону

Мала сцена

“Позамежжя/Запределье”

божевільне кохання (не)нормальних людей

тривалість

2 год.

26

неділя

 12.00

У театр всією родиною

Я.Верещак

“Як Омелько царівну рятував”

музична казка

тривалість

1 год. 00 хв.
18.00

“Його Величність Театр”

концерт майстрів сцени

до Міжнародного дня театру

тривалість

1 год. 30 хв.

28

вівторок

 16.00

М. Гоголь  

Одруження”  

цілковито неймовірна подія на дві дії  

тривалість

2 год. 30 хв.

29

середа

 18.00

Прем'єра сезону

Я. Стельмах

«Любов у стилі бароко»

комедія на дві дії

тривалість

2 год. 30 хв.

30

четвер

 18.00

“DIVA”

сольний концерт Світлани Ремжиної

тривалість

1 год. 30 хв.

31

п'ятниця

 18.00

Г.Горін

Тев'є-молочник”

народна драма на дві дії

за мотивами творів Шолом-Алейхема

тривалість

2 год. 50 хв.

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