Запорізький академічний обласний український
музично-драматичний театр ім. В.Г.Магара
Репертуар на березень 2017 року
|
4
субота
|
15.00
|
Мала сцена
“Марина”
моновистава актриси Тетяни Єрентюк
|
тривалість
1 год. 10 хв.
|
18.00
|
“DIVA”
сольний концерт Світлани Ремжиної
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|
5
неділя
|
12.00
|
У театр всією родиною
М.Кропивницький
«Івасик – Телесик»
казка на одну дію
|
тривалість
1 год.
|
18.00
|
Вечір оперети
“Сад кохання”
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|
7
вівторок
|18.00
|
“DIVA”
сольний концерт Світлани Ремжиної
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|
8
середа
|18.00
|
Прем'єра сезону
Т. Іващенко
“Замовляю любов”
історія, яка може статися з кожним
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
9
четвер
|
12.00
|
Р.Проценко
“Вість благая Кобзаря...”
Діалоги Поета з нащадками
|
тривалість
2 год.
|
15.00
|
Р.Проценко
“Вість благая Кобзаря...”
Діалоги Поета з нащадками
|
тривалість
2 год.
|
10
п'ятниця
|14.00
|
І.Смолій
“Україно! Україно! Оце твої діти...”
поетична притча за творами Т.Г.Шевченка
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|18.00
|
А. Курейчик
“Обережно — жінки!”
французька комедія на одну дію
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|
11
субота
|
15.00
|
Мала сцена
Д.Фо, Ф.Раме
“Я чекаю тебе, мій любий...”
моновистава актриси Тетяни Лещової
|
тривалість
1 год. 10 хв.
|18.00
|
Прем'єра сезону
Л. Корсунський
“Подруга життя”
комедія на дві дії
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
12
неділя
|
12.00
|
У театр всією родиною
Н.Ігнатьєва
“Котигорошко”
музична казка
за мотивами української народної казки
|
тривалість
1 год. 00 хв.
|18.00
|
М. Камолетті
“Четверо в одній спальні”
пікантна комедія на дві дії за п'єсою “Ох, вже ця Анна!”
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
14
вівторок
|
14.00
|
І.Тогобочний
«Загублена любов»
мелодрама на дві дії
за творами Т.Шевченка
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
16
четвер
|
18.00
|
Прем'єра сезону
Т. Іващенко
“Замовляю любов”
історія, яка може статися з кожним
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
17
п'ятниця
|12.00
|
Прем'єра сезону
А. Ліндгрен
“Пеппі Довгапанчоха”
вистава для дітей на одну дію
|
тривалість
1 год. 00 хв.
|18.00
|
М.Рогожин
“Леді Гамільтон”
романтична історія кохання на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
18
субота
|15.00
|
Мала сцена
“Я полюбила Вас, Анна Ахматова...”
моновистава актриси Тетяни Єрентюк
|
тривалість
1 год. 10 хв.
|18.00
|
Б. Лепкий
Інсценізація Є. Головатюка, В. Селезньова
“Гетьман Мазепа”
драма на дві дії
перед початком вистави грає
симфонічний оркестр театру
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
19
неділя
|
12.00
|
Фестиваль-конкурс на вищу
театральну нагороду Придніпров'я
“Січеславна-2017”
Прем'єра сезону
А. Ліндгрен
“Пеппі Довгапанчоха”
вистава для дітей на одну дію
|
тривалість
1 год. 00 хв.
|18.00
|
Фестиваль-конкурс на вищу
театральну нагороду Придніпров'я
“Січеславна-2017”
І. Нечуй-Левицький
“Кайдашева сім'я”
трагікомедія на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
21
вівторок
|
18.00
|
Р. Куні
«Шалена ніч»
комедія на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
22
середа
|
18.00
|
Л.Толстой
інсценізація Є. Головатюка
«Анна Кареніна»
драма на дві дії
|
тривалість
2 год. 50 хв.
|
23
четвер
|
18.00
|
В.Попов
«Ідеальна пара»
лірична комедія на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
25
субота
|15.00
|
Прем'єра сезону
Мала сцена
“Позамежжя/Запределье”
божевільне кохання (не)нормальних людей
|
тривалість
2 год.
|
26
неділя
|12.00
|
У театр всією родиною
Я.Верещак
“Як Омелько царівну рятував”
музична казка
|
тривалість
1 год. 00 хв.
|18.00
|
“Його Величність Театр”
концерт майстрів сцени
до Міжнародного дня театру
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|
28
вівторок
|16.00
|
М. Гоголь
“Одруження”
цілковито неймовірна подія на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
29
середа
|18.00
|
Прем'єра сезону
Я. Стельмах
«Любов у стилі бароко»
комедія на дві дії
|
тривалість
2 год. 30 хв.
|
30
четвер
|18.00
|
“DIVA”
сольний концерт Світлани Ремжиної
|
тривалість
1 год. 30 хв.
|
31
п'ятниця
|18.00
|
Г.Горін
“Тев'є-молочник”
народна драма на дві дії
за мотивами творів Шолом-Алейхема
|
тривалість
2 год. 50 хв.
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