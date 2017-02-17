Запрошує фестиваль „Калинова грона”

Деталі лютого 17, 2017

Громадська організація „Калинова грона” запрошує усіх бажаючих взяти участь в авторському Всеукраїнському дитячому фестивалі „Калинова грона”. Фестиваль проводиться за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації.

До участі запрошуються творчі колективи ансамблі різних жанрів і напрямів у номінаціях: хореографія, вокал, циркове мистецтво, театральне мистецтво, інструментальна музика. Початок фестивалю - 11 березня об 11.00 у ПК „Титан”.

Як повідомила президент Всеукраїнського дитячого фестивалю „Калинова грона” Міла Родічєва, фестиваль проводиться з метою виявлення та підтримки талановитих дітей та молоді, культурного та естетичного виховання дітей та підлітків, виявлення нових талантів, заохочення активних форм відпочинку. Конкурсна програма будується по чотирьох вікових категоріях. Серед завдань фестивалю - популяризація української культури, а також культур народів світу, створення атмосфери для професійного спілкування учасників фестивалю, обмін досвідом, популяризація народної творчості серед дітей та молоді, підвищення професійного рівня керівників колективів.

До складу журі запрошено провідних викладачів вищих та середніх спеціальних учбових закладів, відомих діячів мистецтв. Зокрема, це експерт Національної музичної премії „YUNA” Юрій Левченко, відома акторка Вікторія Зубрейчук, балетмейстер, постановник козацького ансамблю пісні і танцю „Запорожці” Запорізької обласної філармонії Олег Кравець та інші.

Заявки на участь у Всеукраїнському дитячому фестивалі „Калинова грона” можна заповнити на сайті http://kalinovagrona.org, там же можна ознайомитися із положенням.