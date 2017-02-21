Tuesday, February 21, 2017
    .
    • .

Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва “Спас” запрошує всіх бажаючих на свято «Козацької Масниці»

Деталі
лютого 21, 2017

Захід відбудеться 26.02.2017 р.  з  11.00 до 14.00 на території  Історико-культурного комплексу «Запорозький Дуб».
Головною метою заходу є відродження та впровадження в суспільне життя (особливо підростаючого покоління) історичних та духовних традицій українського народу, розвиток  бойової культури запорозького козацтва, пропаганда здорового способу життя; привернення уваги громадськості до Історико-культурного комплексу «Запорозький Дуб»; родинне активне дозвілля, виховання дітей на національних традиціях; стимулювання участі молоді у проведенні фізкультурно-спортивних та патріотичних заходів.

В програмі свята:

- святковий концерт;
- показові виступи шкіл бойових мистецтв;
- виступи Козацької православної школи «Спас»
- козацькі розваги та випробування;
- лицарські бої клуб історичного фехтування «Стезя»;
- виставка майстрів
- бої «Лава на лаву»
- обряд проводів зими
- млинці та інші смаколики.

Схожі матеріали:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large54

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 