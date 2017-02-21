Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва “Спас” запрошує всіх бажаючих на свято «Козацької Масниці»

Захід відбудеться 26.02.2017 р. з 11.00 до 14.00 на території Історико-культурного комплексу «Запорозький Дуб».
Головною метою заходу є відродження та впровадження в суспільне життя (особливо підростаючого покоління) історичних та духовних традицій українського народу, розвиток бойової культури запорозького козацтва, пропаганда здорового способу життя; привернення уваги громадськості до Історико-культурного комплексу «Запорозький Дуб»; родинне активне дозвілля, виховання дітей на національних традиціях; стимулювання участі молоді у проведенні фізкультурно-спортивних та патріотичних заходів.
В програмі свята:
- святковий концерт;
- показові виступи шкіл бойових мистецтв;
- виступи Козацької православної школи «Спас»
- козацькі розваги та випробування;
- лицарські бої клуб історичного фехтування «Стезя»;
- виставка майстрів
- бої «Лава на лаву»
- обряд проводів зими
- млинці та інші смаколики.
Швидко, легко й безкоштовно
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