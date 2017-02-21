Запорізька обласна федерація козацького бойового мистецтва “Спас” запрошує всіх бажаючих на свято «Козацької Масниці»

Деталі лютого 21, 2017

Захід відбудеться 26.02.2017 р. з 11.00 до 14.00 на території Історико-культурного комплексу «Запорозький Дуб».

Головною метою заходу є відродження та впровадження в суспільне життя (особливо підростаючого покоління) історичних та духовних традицій українського народу, розвиток бойової культури запорозького козацтва, пропаганда здорового способу життя; привернення уваги громадськості до Історико-культурного комплексу «Запорозький Дуб»; родинне активне дозвілля, виховання дітей на національних традиціях; стимулювання участі молоді у проведенні фізкультурно-спортивних та патріотичних заходів.

В програмі свята:

- святковий концерт;

- показові виступи шкіл бойових мистецтв;

- виступи Козацької православної школи «Спас»

- козацькі розваги та випробування;

- лицарські бої клуб історичного фехтування «Стезя»;

- виставка майстрів

- бої «Лава на лаву»

- обряд проводів зими

- млинці та інші смаколики.