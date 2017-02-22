Запорізький фестиваль національної кухні

Запрошуємо на презентацію Фестивалю національної кухні в рамках святкування Масляної! 25 лютого 2017 року, початок - 11.00 (м. Запоріжжя, площа Маяковського).
У програмі:
11.00 - 12.00
- Презентація фестивалю.
- Вітання від офіційних осіб.
- Міжнаціональний танцювальний флешмоб.
12.00 - 14.30
Святковий концерт творчих колективів та окремих виконавців міста та національно-культурних товариств з презентацією страв національних кухонь.
14.30 - 16.00
Нагородження учасників. Закриття фестивалю.
Під час проведення заходу будуть працювати виставкові та торговельні намети національно-культурних товариств, а також ярмарок виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва громадської організації “Запорізький колорит”.
Швидко, легко й безкоштовно
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