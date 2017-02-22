Wednesday, February 22, 2017
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Запорізький фестиваль національної кухні

Деталі
лютого 22, 2017

Запрошуємо на презентацію Фестивалю національної кухні в рамках святкування Масляної! 25 лютого 2017 року, початок - 11.00 (м. Запоріжжя, площа Маяковського).

У програмі:

11.00 - 12.00

- Презентація фестивалю.

- Вітання від офіційних осіб.

- Міжнаціональний танцювальний флешмоб.

12.00 - 14.30

Святковий концерт творчих колективів та окремих виконавців міста та національно-культурних товариств з презентацією страв національних кухонь.

14.30 - 16.00

Нагородження учасників. Закриття фестивалю.

Під час проведення заходу будуть працювати виставкові та торговельні намети національно-культурних товариств, а також ярмарок виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва громадської організації “Запорізький колорит”.

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