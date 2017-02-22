Wednesday, February 22, 2017
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Запрошуємо до ЗНУ на студентське гуляння «Масляна»

Деталі
лютого 22, 2017

Запорізький національний університет, зокрема центр культури, запрошують молодь міста на студентське гуляння «Масляна».

Дата проведення: 23 лютого
Початок: 10.30
Місце проведення: площа між навчальними корпусами ЗНУ №№2 і 6 (вул. Жуковського, 66-Б).


У програмі заходу:
- п’ять цікавих фотозон ручної роботи;
- три конкурсні зони – весільна, спортивна, розважальна;
- святковий ярмарок – хенд-мейд від кращих майстрів м. Запоріжжя;
- солодощі від скоморохів, ворожіння та веселі передбачення для гостей свята;
- творчі номери від вокальної та хореографічної студій центру культури, хоровий спів від ансамблю «Червона калина»;
- святковий хоровод із символом «Масляної» для учасників свята;
- гарячий чай, продукція від кав’ярень-партнерів центру культури та млинці з різноманітними начинками.


А головне – планується встановити млинцевий рекорд – 4 000 млинців, якими будемо пригощати всіх!


Будь ласка, зверніть увагу, що захід висвітлюється у соціальних мережах, де співробітники центру культури є засновниками та адміністраторами. Зокрема, це – групи у ВК: Центр культури (vk.com/culture_goodcompany), Запорізький національний університет, (vk.com/znu_official). А також – сторінки в Facebook: «Центр культури» (www.facebook.com/culture.goodco), «photo & videо | #цк_зну» (www.facebook.com/groups/247076892384397); сторінка в «Instagram»: www.instagram.com/culture_goodco; канал на youtube: www.youtube.com/channel/UCpEQlTANDEEYmteL3WotRdw/featured.
Також отримати всю необхідну інформацію можна на сайті Запорізького національного університету (https://www.znu.edu.ua), сайті центру культури, (http://goodcentre.com.ua) та радіо: vk.com/good_dance_znu.


Представники центру культури ЗНУ запрошують до співпраці запорізькі ЗМІ, радіо, телеканали, інформаційні портали, школи, коледжі, технікуми та зацікавлені організації м.Запоріжжя та Запорізької області.
Контактні дані: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33-А, каб.111,
директор центру культури – Юлія Юріївна Янько;
роб. тел. (061) 228-75-80;
моб. тел. (099) 64-21-611; (093) 07-82-868
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

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