Wednesday, February 22, 2017
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Концерт на підтримку студента ЗНТУ Максима Каманова

Деталі
лютого 22, 2017

Друзі! Запрошуємо на концерт Jiva Online на підтримку студента ЗНТУ 2 курс Максима Каманова (гостра лейкемія)!

deti.zp.ua

24 лютого о 19-00 в арт-клубі "7-й док" колегіум Jiva Online представить у концерті "Піти непоміченим" авторські пісні Радислава Гусліна (священика В'ячеслава).
Жива імпровізаційна музика, виткана зі звуків гітар, джембе, конго, дощу, блок-флейти і людського голосу! Слухай і відпочивай, тут і зараз! Прозвучать нові пісні і старі шлягери, ліричні і філософічні, сумні і веселі. Приходьте з сім'ями і друзями. Чекаємо усіх з великою радістю!


Вартість - 50 грн та посильний вклад на лікування Максима Каманова.
З любов'ю, Jiva Online


P.S. У рамках концерту проходить збір коштів в допомогу Максиму Каманову (діагноз - гостра промієлоцитарна лейкемія).

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