Концерт на підтримку студента ЗНТУ Максима Каманова

Деталі лютого 22, 2017

Друзі! Запрошуємо на концерт Jiva Online на підтримку студента ЗНТУ 2 курс Максима Каманова (гостра лейкемія)!

deti.zp.ua

24 лютого о 19-00 в арт-клубі "7-й док" колегіум Jiva Online представить у концерті "Піти непоміченим" авторські пісні Радислава Гусліна (священика В'ячеслава).

Жива імпровізаційна музика, виткана зі звуків гітар, джембе, конго, дощу, блок-флейти і людського голосу! Слухай і відпочивай, тут і зараз! Прозвучать нові пісні і старі шлягери, ліричні і філософічні, сумні і веселі. Приходьте з сім'ями і друзями. Чекаємо усіх з великою радістю!



Вартість - 50 грн та посильний вклад на лікування Максима Каманова.

З любов'ю, Jiva Online



P.S. У рамках концерту проходить збір коштів в допомогу Максиму Каманову (діагноз - гостра промієлоцитарна лейкемія).