Презентація програми «Фінансова обізнаність для пенсіонерів, ВПО

Деталі квітня 10, 2017

13 квітня 2017 року о 12:00 в конференц-залі готелю «Інтурист» (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 135, 9-й поверх) відбудеться презентація річної програми з фінансової обізнаності для пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб і людей, які постраждали від конфлікту.



Програма «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього» передбачає навчання

- з фінансової обізнаності;

- з прав споживачів;

- із соціального залучення в життя громади.

Одна із цілей програми – надання знань для прийняття обґрунтованих фінансових рішень у повсякденному житті. Під час презентації будуть озвучені інші цілі, яких планують досягнути в ході реалізації проекту.

Навчання проводитиметься в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за програмою «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», що реалізує МБФ «Український жіночий фонд».

За додатковою інформацією можна звернутися до:

Тетяни Романенко (тренерка Програми): тел. 066 722 17 37

Наталії Жукової (тренерка Програми): тел. 093 225 25 32

Наталі Селюкової (організація заходу в Запоріжжі): тел. 067 770 91 72