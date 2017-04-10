Презентація програми «Фінансова обізнаність для пенсіонерів, ВПО

13 квітня 2017 року о 12:00 в конференц-залі готелю «Інтурист» (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 135, 9-й поверх) відбудеться презентація річної програми з фінансової обізнаності для пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб і людей, які постраждали від конфлікту.
Програма «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього» передбачає навчання
- з фінансової обізнаності;
- з прав споживачів;
- із соціального залучення в життя громади.
Одна із цілей програми – надання знань для прийняття обґрунтованих фінансових рішень у повсякденному житті. Під час презентації будуть озвучені інші цілі, яких планують досягнути в ході реалізації проекту.
Навчання проводитиметься в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за програмою «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», що реалізує МБФ «Український жіночий фонд».
За додатковою інформацією можна звернутися до:
Тетяни Романенко (тренерка Програми): тел. 066 722 17 37
Наталії Жукової (тренерка Програми): тел. 093 225 25 32
Наталі Селюкової (організація заходу в Запоріжжі): тел. 067 770 91 72
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