Monday, April 10, 2017
    .
    • .

Презентація програми «Фінансова обізнаність для пенсіонерів, ВПО

Деталі
квітня 10, 2017

13 квітня 2017 року о 12:00 в конференц-залі готелю «Інтурист» (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 135, 9-й поверх) відбудеться презентація річної програми з фінансової обізнаності для пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб і людей, які постраждали від конфлікту.


Програма «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього» передбачає навчання
- з фінансової обізнаності;
- з прав споживачів;
- із соціального залучення в життя громади.
Одна із цілей програми – надання знань для прийняття обґрунтованих фінансових рішень у повсякденному житті. Під час презентації будуть озвучені інші цілі, яких планують досягнути в ході реалізації проекту.

 

Навчання проводитиметься в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за програмою «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього», що реалізує МБФ «Український жіночий фонд».

За додатковою інформацією можна звернутися до:
Тетяни Романенко (тренерка Програми): тел. 066 722 17 37
Наталії Жукової (тренерка Програми): тел. 093 225 25 32
Наталі Селюкової (організація заходу в Запоріжжі): тел. 067 770 91 72

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large60

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 