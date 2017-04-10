Чемпіонат України з футзалу серед ВНЗ

Деталі квітня 10, 2017

З 11 по 12 квітня 2017 у Палаці Спорту «Запоріжалюмінбуд» відбудеться фінальна частина ХVІ чемпіонату України з футзалу серед ВНЗ. У програмі заходу півфінальні матчі турніру, гра за 3 та 1 місця.

Учасники: «ЗДМУ» (Запорізький державний медичний університет)

«СумДУ» (Сумський державний університет)

«НУХТ» (Національний університет харчових техноголій, м. Київ)

«Ураган-ПНУ» (Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ)

Програма заходу:

11.04.2017

12.30 – 12.45 – урочисте відкриття фінального турніру.

13.00 – 14.45 – 1-й півфінал «НУХТ» (Київ) – «СумДу» (Суми);

14.45 – 15.00 – флеш-інтерв’ю тренерів і гравців команд «НУХТ» (Київ) – «СумДу» (Суми);

15.00 – 16.45 – 2-й півфінал «ЗДМУ» (Запоріжжя) – ПНУ (Івано-Франківськ);

16.45 – 17.00 – флеш-інтерв’ю тренерів і гравців команд «ЗДМУ» (Запоріжжя) ‒ ПНУ (Івано-Франківськ).

12.04.2017

12.45 – 14.30 – гра за 3-4 місця;

14.30 – 14.45 – флеш-інтерв’ю тренерів і гравців команд-учасників гри за 3-4 місця; розминка команд-учасників фінальної гри (1-2 місце);

14.45 – 16.30 – гра за 1-2 місця;

16.30 – 16.45 – флеш-інтерв’ю тренерів і гравців команд – учасників гри за 1-2 місця;

16.45 – 17.00 – урочисте закриття турніру, нагородження переможців і призерів.