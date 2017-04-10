Monday, April 10, 2017
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Чемпіонат України з футзалу серед ВНЗ

Деталі
квітня 10, 2017

З 11 по 12 квітня 2017 у Палаці Спорту «Запоріжалюмінбуд» відбудеться фінальна частина ХVІ чемпіонату України з футзалу серед ВНЗ. У програмі заходу півфінальні матчі турніру, гра за 3 та 1 місця.

 

Учасники: «ЗДМУ» (Запорізький державний медичний університет)
                    «СумДУ» (Сумський державний університет)
                    «НУХТ» (Національний університет харчових техноголій, м. Київ)
                    «Ураган-ПНУ» (Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, м. Івано-Франківськ)

Програма заходу:

11.04.2017
12.30 – 12.45 – урочисте відкриття фінального турніру.
13.00 – 14.45 – 1-й півфінал «НУХТ» (Київ) – «СумДу» (Суми);
14.45 – 15.00 – флеш-інтерв’ю тренерів і гравців команд «НУХТ» (Київ) – «СумДу» (Суми);
15.00 – 16.45 – 2-й півфінал «ЗДМУ» (Запоріжжя) – ПНУ (Івано-Франківськ);
16.45 – 17.00 – флеш-інтерв’ю тренерів і гравців команд «ЗДМУ» (Запоріжжя) ‒ ПНУ (Івано-Франківськ).

12.04.2017
12.45 – 14.30 – гра за 3-4 місця;
14.30 – 14.45 – флеш-інтерв’ю тренерів і гравців команд-учасників гри за 3-4 місця; розминка команд-учасників фінальної гри (1-2 місце);
14.45 – 16.30 – гра за 1-2 місця;
16.30 – 16.45 – флеш-інтерв’ю тренерів і гравців команд – учасників гри за 1-2 місця;
16.45 – 17.00 – урочисте закриття турніру, нагородження переможців і призерів.

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