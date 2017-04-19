Запорізька книжкова толока запрошує на ФлешБук

Деталі квітня 19, 2017

З нагоди відзначення Всесвітнього дня книги Міжнародний фестиваль «Запорізька книжкова толока» запрошує всіх запоріжців і гостей міста взяти участь в акції «Запорізький ФлешБук».

Усі, для кого важлива книга, література, українська мова, сучасна культура, хто любить своє місто і хоче створювати його позитивний імідж – можуть створити наймасштабніше міське читання.

Для цього потрібно взяти свою улюблену книгу (або кілька) і прийти 23 квітня о 14:00 на площу Маяковського.

«Цим ми хочемо привернути увагу містян, журналістів, представників місцевого політикуму до того факту, що Запоріжжя є містом активних, освічених і творчих людей. Це місто, що цінує книгу і прагне розвитку. Більше того, ми хочемо переконати мешканців інших регіонів України, що таким є і весь Запорізький край, – і саме ви можете допомогти нам досягнути цієї амбітної мети», – заначає директор Запорізької книжкової толоки Ігор Гармаш.

До участі в акції можуть долучитися і бібліотеки як осередки відкритого простору спілкування й інтелектуального розвитку дорослих, дітей і молоді, а саме:

• Ініціювати міні-флешбук на відкритих майданчиках біля вашої бібліотеки – це одночасне читання книжок великою кількістю людей у публічному просторі. Можна мотивувати учасників акції до знайомств та обміну улюбленими книгами – аби все було щиро, із задоволенням, у компанії добрих друзів і на підтримку спільної ідеї.

• Запросити до участі в акції своїх читачів, волонтерів, друзів і всіх, кому не байдужі теми книги й літературної творчості. Для ширшого охоплення аудиторії ви можете заручитись підтримкою місцевих журналістів та використовувати можливості соціальних мереж. Оскільки захід проходитиме в межах співпраці з міжнародним фестивалем «Запорізька книжкова толока», ми надамо вам необхідний мінімум інформації та наші логотипи.

• Зробити фото- або відеофіксацію вашого заходу (за можливості та наявності техніки). Викласти в будь-якій соцмережі з хештегом #ФлешБук_Зп

• Матеріали за підсумками «Запорізького флешбуку» будуть поширені в соціальних мережах, на сайті «Запорізької книжкової толоки», у запорізьких ЗМІ.

• Завдяки вашій енергій та натхненню, ваше місто / містечко / село стане одним читацьких центрів Запорізької області. А Запорізкий край заявить про себе, як такий, що цінує традиції книгочитання і де живуть небайдужі, творчі люди.

Долучись до акції!

Візьми із собою улюблену книжку.

Приходь на площу – читатимемо разом!

Зроби фото, додай хештег #ФлешБук_Зп.

Покажемо світові, що Запоріжжя читає!