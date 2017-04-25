Деталі квітня 25, 2017

27 квітня з 18.30 у фойє Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Г. Магара можна буде поспілкуватися із учасниками німецько-українського театрального фестивалю „Місце зустрічі - Запоріжжя”.



27 квітня о 19.00 у приміщенні Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Г. Магара пройде урочисте відкриття німецько-українського театрального фестивалю „Місце зустрічі - Запоріжжя”. Для широкої публіки пройде моновистава „Вертер” за романом Йоганна Вольфганга Гете „Страждання молодого Вертера”, яку представляє „Theater Magdeburg”. Найвідоміший епістолярний роман німецької літератури у сценічному втіленні постає як мандрівка емоціями. Ця вистава отримала приз глядацьких симпатій 2015 року в Магдебурзі, була представлена в Івано-Франківську під час фестивалю „Porto Franko Gogolfest” у 2016 році. Сценічна адаптація – Ніколас Штеман, режисер – Майк Прібе (лауреат численних німецьких театральних премій та фестивалів), у ролі Вертера – Раймунд Відра. За виконання ролі Вертера Раймунд Відра здобув нагороду престижного німецького творчого конкурсу „Тиждень молодого актора” у Бенсхаймі.



29 квітня о 19.00 глядачів також запрошують до приміщення Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В.Г. Магара на виставу „Чому не виживає Михайло Гурман?” за твором Павла Ар'є. В сучасній історії кохання з мультикультурної Європи знайшло відображення сюжету п’єси „Украдене щастя” класика української літератури Івана Франка. Класична вистава у новому прочитанні перетворюється на захоплюючий психологічний трилер. Павло Ар'є в своїй історії звертає увагу на темні сторони так об’єднаного континенту та на просте право людини бути щасливою. Режисер – Стас Жирков. В ролях - Катерина Вишнева, Микола Береза та Тімо Хастенпфлуг. Два актора з України і один член ансамблю Магдебурзького театру грають виставу німецькою, українською та англійською мовами.



Також під час фестивалю „Місце зустрічі - Запоріжжя” заплановані майстер-класи, відкриті репетиції для театралів-професіоналів та студентів. Учасників форуму також прийматиме Запорізький національний університет: 28 квітня о 18.00 годині у VIII корпусі (вул. Гоголя, 118, колишній ПК ім. В. Дробязка) гостям з Магдебургу та учасникам фесту покажуть лялькову виставу „Вертеп”, о 19.15 колег запросять на виставу за мотивами роману С. Фіцджеральда „Великий Гетсбі”.