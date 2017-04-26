Wednesday, April 26, 2017
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В неділю у Запоріжжі звучатиме джаз

Деталі
квітня 26, 2017

30 квітня з 16:00 до 19:30 на площі Маяковського відбудеться концерт International Jazz Day, присвячений Міжнародному Дню джазу.

  Організатори заходу - управління культури департаменту культури і туризму Запорізької міської ради та міський джаз-клуб.

 


Міжнародний день джазу був заснований ЮНЕСКО у 2012 році, для підвищення інформованості міжнародної громадськості про джаз, як про силу, яка сприяє миру, єдності, діалогу і розширенню контактів між людьми.


 Запоріжжя - перше місто в Україні, яке приєдналося до  святкування Міжнародного дня джазу. Це сталося ще у 2013 році. Саме тоді виникла традиція проведення джазових  концертів просто неба на пл. Маяковського.


Цього року для любителів джазової музики на площі прозвучать найвідоміші й найпопулярніші джазові композиції у виконанні:
- естрадно-духового оркестру муніципального театру танцю (рук. В. Авдієвский);
-  джаз-бенда "PreZZident" (рук. В. Гітін) і спеціального гостя - Івана Кулижникова (саксофон) (м. Суми);
- джаз-групи "Ретро" (рук. А. Кононенко);
- дитячого естрадного ансамблю (рук. Е.Куриленко) Запорізької дитячої музичної школи № 2.

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