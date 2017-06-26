Шановні запоріжці!

Деталі червня 26, 2017

Звертаємось до тих, хто проходив обстеження за допомоги стаціонарного ангіографу на базі Запорізької обласної клінічної лікарні!

Пропонуємо вам поділитись досвідом проходження обстеження або виконання операції із стентування судин на ангіографі Toshiba.

Враховуючи, що даний ангіограф був закуплений для Запорізької обласної клінічної лікарні за кошти обласного бюджету, Запорізька обласна рада цікавиться думкою запоріжців щодо якості надання медичних послуг, а також доступності ангіографу для жителів Запорізької області.

Дзвінки приймаються з 26 червня до 17 липня 2017 року в період з 8:00 до 17:00 (з перервою з 12:00 до 13:00) за телефоном: (061) 239 05 45.

Контактна особа – Голуб Олена Віталіївна.