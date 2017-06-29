Деталі червня 29, 2017

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека 29 червня о 17.00 у бібліотечному центрі «Вікно в Америку» (3-й поверх) проводить зустріч із заступником керівника української служби

Голосу Америки Зореславом Байдюком.

Зореслав розповідатиме про принципи роботи Голосу Америки у час соціальних медіа та FAKE NEWS, представить спільний проект Голосу Америки та державного департаменту США «Вікно в Америку – Відверто про Америку». Крім цього він презентує серію відео з крихітних містечок та поселень вздовж річки Міссісіпі - “Off the highway” - “Американська глибинка”.