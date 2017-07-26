«Запорізька правда» запрошує на «Весілля на Запоріжжі»

Деталі липня 26, 2017

В рамках культурно-мистецької акції «Назустріч 100-річчю газети «Запорізька правда», присвяченої видатному ювілею найстарішої і єдиної україномовної регіональної газети у Запорізькій області, редакція «Запорізької правди» реалізує низку проектів, спрямованих на відродження та поширення національних і культурних традицій Запорізького краю.

Черговий проект «Весілля на Запоріжжі» відбудеться у п’ятницю, 28 липня 2017 року, на території комплексу «Запорозька січ» на острові Хортиця.

Програмою проекту передбачено: вінчання у козацькій церкві Покрови Пресвятої Богородиці, знаходиться на території Січі і перебуває під опікою УПЦ КП (вінчання проведе наймолодший капелан АТО отець Віктор), виступ творчих колективів ( «Пернач», худ керівник Олександр Мацкевич та «Оксамит», керівник Лариса Купчинська, козацького театру Юрія Капішинського).Передбачаємо також зняти телевізійний фільм «Весілля на Запоріжжі».

Початок заходу об 11.00. Вінчання заплановане на 12.00.

Запрошуємо взяти участь у нашому святі. Окреме прохання – дотримуватися дрес-коду – вдягти вишиванки.