Wednesday, July 26, 2017
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«Запорізька правда» запрошує на «Весілля на Запоріжжі»

Деталі
липня 26, 2017

В рамках культурно-мистецької акції «Назустріч 100-річчю газети «Запорізька правда», присвяченої видатному ювілею найстарішої і єдиної україномовної регіональної газети у Запорізькій області, редакція «Запорізької правди» реалізує низку проектів, спрямованих на відродження та поширення національних і культурних традицій Запорізького краю.
Черговий проект «Весілля на Запоріжжі» відбудеться у п’ятницю, 28 липня 2017 року, на території комплексу «Запорозька січ» на острові Хортиця.

веілля

Програмою проекту передбачено: вінчання у козацькій церкві Покрови Пресвятої Богородиці, знаходиться на території Січі і перебуває під опікою УПЦ КП (вінчання проведе наймолодший капелан АТО отець Віктор), виступ творчих колективів ( «Пернач», худ керівник Олександр Мацкевич та «Оксамит», керівник Лариса Купчинська, козацького театру Юрія Капішинського).Передбачаємо також зняти телевізійний фільм «Весілля на Запоріжжі».

весілля 2

Початок заходу об 11.00. Вінчання заплановане на 12.00.
Запрошуємо взяти участь у нашому святі. Окреме прохання – дотримуватися дрес-коду – вдягти вишиванки.

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