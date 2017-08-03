ВСЕУКРАЇНСЬКА презентація додатка "Helper Україна"

Деталі серпня 03, 2017

Для усіх небайдужих громадян Запоріжжя 15 серпня о 18:30 відбудеться відбудеться ВСЕУКРАЇНСЬКА презентація першого у своєму роді додатка "Helper Україна".

За допомогою додатка кожен житель Запорізького краю, а незабаром і усієї України зможе звернути увагу комунальних служб, влади і відповідальних осіб до своєї проблеми.

За допомогою громадської організації "Helper Запоріжжя" можна:

emoji - 128073 Заявити про проблему привселюдно

emoji - 128073 Проконтролювати її рішення. Використовуючи мобільний додаток "Helper Україна" і його функціонал, досить лише зафіксувати порушення, проблему, або надзвичайну подію, заповнити коротку форму і відправити заявку на розгляд! Активісти організації спираючись на рівень пріоритету звернення впливатимуть на ситуацію, підготують офіційне звернення до відповідальної особи, простежать щоб реакція не змусила себе довго чекати. У свою чергу, людина який звернувся, отримає електронне повідомлення про прийняття його звернення в роботу.

Стати одним з перших володарів додатка і дізнатися більше про механізм його роботи ВИ можете на презентації. Це реальна можливість звернути увагу влади на Вашу проблему!

СПІКЕР: Данило Щербаков

ВХІД ВІЛЬНИЙ! Але за реєстрацією!

Реєстрація за посиланням: ......

emoji - 128197 КОЛИ: 15 серпня, 18:30

emoji - 128205 ДЕ: вул. Гагаріна 3, Edison space coworking

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