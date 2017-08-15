Tuesday, August 15, 2017
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Увага! Безоплатна правова допомога у Вільнянському районі!

Деталі
серпня 15, 2017

23 серпня 2017 року в приміщенні Михайлівської сільської ради за адресою: Запорізька обл., Вільнянський район, с. Михайлівка, вул. Слободчикова, буд. 17 працюватиме

мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги.
Керівники відділу «Вільнянське бюро правової допомоги» Першого запорізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нададуть безоплатну правову допомогу населенню з питань захисту прав власності громадян України на землю.

 

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