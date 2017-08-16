Деталі серпня 16, 2017

16 серпня 2017 року о 13:00, перед входом у міську раду відбудеться акція «Запоріжжя без амброзії».



Всередині серпня більш ніж у 100 000 запоріжців загострюються алергічні реакції у наслідок цвітіння амброзії. У той час в місті діє програма по боротьбі з амброзією, на яку виділено з державного бюджету чимало коштів. Результат цієї боротьби не є задовільним, оскільки заходи проводять, але контроль за їх виконання, з боку міської влади, практично відсутній. Тим часом по усьому місту, особливо в районні будівництва нових мостів рясно квітує алергенна рослина.

Мета акції –звернути увагу міської влади на присутність амброзії в місті та неналежне виконання робіт по боротьбі з нею. Вказати на нераціональність використання бюджетних коштів.

Вимагаємо:

-ліквідації амброзії в районі будівництва мостів, і тих місцях де ви бачите великі зарослі, котрі не ліквідуються;

- виконання рішення про території без амброзії;

-внесення в програму боротьби з амброзією методу виривання з коренем як одного з основних;

- вилучення з умов тендерів на знищення амброзії обов'язковості використовувати хімію; Хай виконавці самі визначають де вигідніше хімію використовувати, а де виривання.

Підписуємо звернення:

-до президента і уряду про прийняття дієвої державної програми ліквідації амброзії в Україні;

-до мера: КОЛИ В НАС НЕ БУДЕ АМБРОЗІЇ і бажано з проміжними результатами по роках;

Будем роздавати інструкції про то як її знищувати, куди звернутись щоб покосили, як вона виглядає, як її знищити.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном (067) 880-56-18 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.