Читайте у газеті "Запорізька правда" за 17.08.2017

Деталі серпня 16, 2017

Шановні друзі! У четвер, 17 серпня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда». Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди» ви можете дізнатись, що перед тим як піти на літні канікули, Верховна Рада внесла зміни до держбюджету, затвердивши нову субвенцію для громад. Також депутати збільшили фінансування за вже існуючими статтям видатків для міст. А на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості було додатково виділено 4 млрд грн. Як розділять ці кошти і коли громади отримають цей ресурс? Про це дізнайтесь із нашої публікації.

Традиційно тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. Тож у нинішньому випуску читайте про ГКЧП і події, що призвели до розвалу СРСР, - очима нашого журналіста, який став їхнім безпосереднім свідком. А також про сарказм, з яким українці ставилися до Сталіна, продукуючи карикатури з ним. Нагадаємо, це був прояв громадянської мужності, адже у той час за подібні речі можна було покласти життям.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.

Найчастіше результати діяльності національно-культурних товариств області пересічні громадяни бачать під час яскравих святкових подій, фестивалів. Під час свят ще раз можна переконатися, що кожен народ цікавий по-своєму – від національного костюму до гастрономічних смаків. Яскраве враження на запоріжців та гостей міста справляють «Сабантуй», «Новорічно-різдвяний фестиваль», національні подвір’я під час Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці» та інших свят. Разом з тим у діяльність національно-культурних товариств області є й місце для справжніх сенсацій. Які наукові відкриття представників запорізької польської громади привернули до нашого краю увагу всього світу? Про це читайте у свіжому випуску газети «Запорізька правда».

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети

www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо в редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09(понеділок -середа) , або 061-787-54-21 у робочий час.