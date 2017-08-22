Читайте у газеті "Запорізька правда" 24.08.2017р.

Деталі серпня 22, 2017

Шановні друзі! У четвер, 24 серпня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда», присвячений 26-ій річниці Незалежності України. Творчий колектив редакції підготував

для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди» ви дізнаєтесь, що українська молодь реально є рушієм позитивних соціальних змін у нашому суспільстві. Від Революції на граніті до Євромайдану молодіжні рухи не раз ставали основою українських протестів. Зокрема, студентська революція на граніті на багато років залишалася зразком громадянської активності української молоді. І Євромайдан підтвердив високу політичну ефективність вітчизняного студентства. На жаль, українські молодіжні рухи не діставали прямі вигоди від цих перемог. У випуску, присвяченому річниці Незалежності України, «Запорізька правда» спробувала розібратись, у чому сила і слабкість українських молодіжних рухів.

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. У нинішньому випуску ми звертаємося до не далеких за часом подій Євромайдану.

Злочини, вчинені тодішньою владою на Євромайдані, нині, не пройшло і три роки, все ж викриваються у судах. А ті, хто їх вчиняв, отримують заслужені вироки. Не виключенням є і Запоріжжя. У нашому обласному центрі триває судове розслідування справи генерала Серби, тодішнього керівника обласного главку міліції, якого звинувачено у розгоні місцевого Майдану. За що саме його судять і чи буде він покараний? Про це читайте у матеріалі відомої запорізької журналістки і громадського діяча Людмили Віслоух на шпальтах «Запорізької правди».



Традиційно тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.

У нинішньому випуску читайте про козацьке весілля з байкерами. У шароварах і на мотоциклах весільний кортеж прослідував головною магістраллю Запоріжжя - проспектом Соборним, викликаючи захоплення у всіх, кого зустрів на своєму шляху. Хто поєднав свої долі? Про це читайте розповідь у «Запорізькій правді».

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09(понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.