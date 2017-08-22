Бердянськ запрошує на ювілей міста

Деталі серпня 22, 2017

17 вересня святкуватиме 190-річний ювілей місто-курорт Бердянськ. На Приморській площі, в кожному районі міста пройдуть святкові заходи – концерти, кулінарні ярмарки, веселі розваги.

На свято запрошують гостей та туристів з усієї України, з різних країн. В Бердянську мешкають представники більше 30 національностей, зокрема болгари, німці, поляки, греки, євреї, вірмени та інші народи. Активну роботу ведуть дев’ять національно-культурних товариств. Усі національно-культурні товариства готуються взяти активну участь у святкуванні Дня міста.

Вже зараз йде підготовка до цього та інших свят. 16 серпня у місті Бердянськ, в приміщенні міської ради, пройшла зустріч директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислава Мороко з керівниками місцевих національно-культурних товариств. У спільній роботі взяли участь начальник управління міжнаціональних відносин та релігій Департаменту Павло Мяло, начальник відділу організаційної роботи Бердянської міської ради Світлана Ісаєвська та представники національно-культурних товариств Бердянська.

Владислав Мороко розповів про виклики та загрози у етнонаціональній сфері з використанням фейкових громадських організацій та окреслив шляхи взаємодії органів державної влади з національними спільнотами.

Про розробку проекту обласної програми підтримки розвитку культур національних меншин на 2018-2022 рр. та про хід виконання програми на 2013-2017 рр. повідомив Павло Мяло.

Президент Асоціації національних меншин Запорізької області Науфаль Хамдані та заступник голови Запорізького міського товариства німців „Відродження” Катерина Коломієць розповіли про грантову допомогу, яку можна отримати для реалізації проектів національно-культурних товариств.

Запорізькі гості також повідомили, що у 2018 році у Запоріжжі буде проходити фестиваль національного кіно, де будуть показані й фільми, створені національними товариствами України. Вже знято два фільми - про діяльність вірменської та татарської діаспор. Готується до другу книга про національно-культурні товариства Запорізького краю. Спілка журналістів України працює над буклетом про національні товариства, що діють на території України.

Також учасники зустрічі обговорили спільні проекти у культурній сфері, заплановані на найближчі місяці. Найбільш масштабними святковими заходами стануть відзначення 26 річниці незалежності України. Представники національно-культурних товариств Бердянська отримали запрошення на святкові заходи в обласному центрі.