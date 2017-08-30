Читайте у газеті "Запорізька правда" за 31.08.2017

Деталі серпня 30, 2017

Шановні друзі! У четвер, 31 серпня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда», присвячений початку нового навчального року. Творчий колектив редакції

підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди» ви дізнаєтесь про «раннє втручання». Цей термін застосовують фахівці для визначення комплексу заходів з допомоги дітлахам, які через низку факторів не завжди можуть повноцінно розвиватись. Чому потрібно втрутитись у хворобу швидше, ніж вона втрутиться у життя малюка та його родини, і які саме системні реабілітаційні заходи слід застосовувати? – про це читайте у свіжому випуску газети «Запорізька правда» .



Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.

Чи здатне нове українське кіно пробудити в українців причетність до великої боротьби, підняти почуття національної гідності і гордості, зламати стереотипи «хитрого хохла», чия хата завжди скраю, та налаштувати нас на переможну хвилю? З цим розбиралась газета «Запорізька правда» у публікації, присвяченій нещодавній гучній прем’єрі фільму Зази Буадзе «Червоний». Нагадаємо, стрічку знято за сценарієм Андрія Кокотюхи, автора одноіменної книги, що стала лауреатом конкурсу «Коронація слова», як кращий історичний роман.

Традиційно тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.

Як запорізька співачка стала солісткою Оперної студії Плачідо Домінго в Іспанії? Видатна, з повною відповідальністю можна стверджувати , ЗАПОРІЗЬКА оперна співачка, солістка Запорізької обласної філармонії Ольга Синякова ( мецо сопрано), в інтерв’ю «Запорізькій правді» відверто розповіла, як пройшла суворий і прискіпливий відбір на конкурсі вокалістів у Мадриді і, ставши його переможницею, підписала контракт з маестро.

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.