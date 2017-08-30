Wednesday, August 30, 2017
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Читайте у газеті "Запорізька правда" за 31.08.2017

Деталі
серпня 30, 2017

Шановні друзі! У четвер, 31 серпня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда», присвячений початку нового навчального року. Творчий колектив редакції

  підготував для вас чимало цікавих і корисних  матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та  подій, що мають місце або  відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та  могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими,  були підготовлені  до зустрічі  із  всілякими явищами  у повному їх розмаїтті.
Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди»  ви  дізнаєтесь про «раннє втручання». Цей термін застосовують фахівці для визначення комплексу  заходів з допомоги дітлахам, які через низку факторів не завжди можуть повноцінно розвиватись. Чому  потрібно втрутитись у хворобу швидше, ніж вона втрутиться у життя малюка та його родини, і які саме  системні реабілітаційні заходи слід застосовувати? – про це читайте у свіжому випуску газети «Запорізька правда» .

 


Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви,  відкриваючи для себе сторінки правди в  історії України, ставали свідомими громадянами.
Чи здатне  нове українське кіно пробудити в українців причетність до великої боротьби, підняти почуття національної гідності і гордості, зламати стереотипи «хитрого хохла», чия хата завжди скраю, та   налаштувати нас на переможну хвилю? З цим розбиралась  газета «Запорізька правда» у публікації,  присвяченій  нещодавній  гучній прем’єрі фільму Зази Буадзе «Червоний». Нагадаємо, стрічку знято за сценарієм  Андрія Кокотюхи, автора  одноіменної книги, що стала лауреатом конкурсу «Коронація слова», як кращий історичний роман.
 Традиційно  тільки у нашій газеті  в рубриці «Справи небайдужих»  ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.
Також не забуваємо порадувати, а  деколи і здивувати вас розмаїттям  сенсацій.
Як  запорізька співачка  стала солісткою  Оперної студії Плачідо Домінго в Іспанії? Видатна, з повною відповідальністю можна стверджувати , ЗАПОРІЗЬКА оперна співачка, солістка Запорізької обласної філармонії  Ольга Синякова ( мецо сопрано),  в інтерв’ю «Запорізькій правді» відверто розповіла, як   пройшла суворий і прискіпливий відбір на конкурсі вокалістів у Мадриді  і, ставши його переможницею, підписала контракт з маестро.

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва,  цікавий кросворд, фотоконкурс,  а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  тижневу програму  телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або  061-787-54-21(робочі дні)  у робочий час.

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