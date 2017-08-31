Thursday, August 31, 2017
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Міжнародний день знань у Запорізькому національному університеті

Деталі
серпня 31, 2017

У Запорізькому національному університеті підготували для студентів грандіозний святковий захід до Міжнародного дня знань.


Усіх охочих запрошують 1 вересня о 8.30 завітати на Студентську площу на території студмістечка ЗНУ (між навчальними корпусами № 2 і 6).
На студентів чекають яскраві святкові фотозони та ранкова дискотека від кращих DJ і Mc університету. Розважальна програма триватиме годину.
О 9.30 розпочнеться офіційна частина – знайомство з представниками адміністрації Запорізького національного університету. Також відбудеться урочиста посвята першокурсників у студенти. Її проведе відомий громадський діяч, генерал-осавул козацтва, викладач ЗНУ Олександр Притула.
На захід також завітають почесні гості вищого навчального закладу –представники районної, міської та обласної влади.
О 10.00 на першокурсників чекає знайомство з керівництвом і викладачами факультетів, ознайомлювальна екскурсія студмістечком тощо.

 

1 вересня о 8.30 – святкова частина заходу
                о 9.30 – офіційна

Місце: Запоріжжя, вул. Жуковського, 66Б

(студентська площа між навчальними корпусами №№ 2 і 6)
Довідки за телефоном: 289-12-66

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