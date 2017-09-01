Friday, September 01, 2017
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Прес-конференція «Підведення підсумків оздоровчого сезону-2017. Початок навчального року. Підготовка до опалювального періоду»

Деталі
вересня 01, 2017

4 вересня об 11:00 у кризовому залі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбудеться міжвідомча прес-конференція «Підведення підсумків оздоровчого сезону-2017. Початок навчального року. Підготовка до опалювального періоду».

На прес-конференції будуть присутні співробітники ГУ ДСНС України у Запорізькій області, Департаменту освіти і науки ЗОДА, Запоріжгазу та Гідрометеоцентру.

До обговорення пропонуються такі питання:

1.    Підведення підсумків оперативної діяльності ГУ ДСНС України у Запорізькій області за оздоровчий період 2017 року.  

2.     Резонансні надзвичайні події, які виникли на території області за останній місяць

3.    Підсумки готовності навчальних закладів до нового навчального року

4.       «Готуємо сані влітку». Основні причини виникнення пожеж в осінньо-зимовий період. Правила безпеки життєдіяльності під час опалювального сезону.

5.    Яка осінь чекатиме на запоріжців?

Контактна особа: Анастасія Грищенко 098-007-59-77

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