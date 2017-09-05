Tuesday, September 05, 2017
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Нумо всі на фест смаколиків!

Деталі
вересня 05, 2017

«Третій «Всеукраїнський Фестиваль домашньої консервації» традиційно  відбудеться  у Запоріжжі на площі Маяковського і стане ще яскравішим за попередні.

Захід  організовано Громадською організацією «Запорізький Колорит» за підтримки конкурсу соціальних проектів «Мы Это Город».
Вже 16 та 17 вересня 2017 року нас очікує справжнє свято теплих домашніх частувань і крафтових смаколиків! Організатори фесту  отримали кількадесят заявок від творчих людей, фермерів, кулінарів - майстрів свої справи!

 

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