Для покращення адміністративних послуг у Запорізькій області Німеччина передасть обладнання та програмне забезпечення загальною вартістю більше 584 тисяч гривень

Деталі вересня 06, 2017

6 вересня о 14:30 у Запорізькій обласній адміністрації відбудеться прес-конференція, під час якої від німецького уряду будуть передані сервери та ліцензійне програмне забезпечення.

Це обладнання допоможе Запорізькій обласній адміністрації створити портал з надання адміністративних послуг на території Запорізької області.

Портал, що з’явиться, зменшить часові та транспортні витрати населення при отриманні адміністративних послуг, мінімізує корупційні ризики та стане інформаційним джерелом для громадян щодо документів та процедур отримання адміністративних послуг, інформації про розгляд адміністративних запитів та отримання консультацій.

Портал поєднає всі 25 Центрів Надання Адміністративних Послуг (ЦНАПи), включаючи міські, районні та ЦНАПи в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) області в єдину мережу, стане інструментом внутрішнього документообігу між ними і допоможе вдосконалити моніторинг якості надання адміністративних послуг.

Після введення в експлуатацію технічного забезпечення та порталу адміністративних послуг ним зможуть скористатися всі мешканці Запорізької області, у тому числі вимушено переміщені особи, які мешкають на території області.

Дата і час проведення: 6.09.2017, 14:30 – 15:30

Місце проведення: Запорізька обласна державна адміністрація (м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164), прес-центр ОДА

Довідка:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. Пріоритетними напрямами німецької співпраці з Україною є: демократія, громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика та сталий економічний розвиток. Окрім пріоритетних напрямів німецька співпраця охоплює, зокрема, підтримку подолання кризових ситуацій на сході України, а також співробітництво у сфері запобігання ВІЛ/СНІД.