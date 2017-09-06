Читайте у газеті "Запорізька правда" за 7.09.2017р.

Деталі вересня 06, 2017

Шановні друзі! У четвер, 7 вересня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда», присвячений поточним проблемам пересічних жителів нашої області.

Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди» ви дізнаєтесь про те, що Україна – не лише велика хлібна, медова, молочна, але й виноградна держава. Зокрема, у нашій області чимало особистих селянських господарств, які займаються вирощуванням винограду для власних потреб чи продажу. Деякі з них, завдяки обдарованості господарів, демонструють результати, гідні подиву. Проте більшості «індивідуалів», попри всі зусилля, не вдається вийти на достатньо високий технологічний та бізнесовий рівень здебільшого саме через системні завади. Які бюрократичні рогатки та законодавчі пастки заважають українським виноградарям і як їх позбавити такої халепи? Цю проблему досліджувала наша газета на Третій виставці-конференції виноградарів та виноробів «Золоте гроно», що відбулася у Запоріжжі, у виставковому центрі «Козак-Палац». . У заході взяли участь близько 800 власників особистих селянських господарств із «виноградної зони» України.



Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.

У нинішньому впуску читайте, як Україна виходить з-під культурного впливу Росії. Цей феномен констатують дослідники-культурологи, це як факт відзначають фахівці в різних галузях. Україна стає самостійною не тільки в політичному і державному сенсі, а й у культурному, наголошують експерти. Яким чином це відбувається? Про це розкажуть фахівці на сторінках «Запорізької правди».



Традиційно тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. А окрім того, подаємо корисну ужиткову інформацію.

Укpaїнців з oсені чекaють зміни в oфopмленні субсидій. Пpи їх пpизнaченні будуть вpaхoвувaтися дoхoди зa пoпеpедні півpoку, a не зa pік, як булo paніше. До слова, без субсидії зaлишaться, в першу чергу, oфіційнo безpoбітні люди. Оскільки їм зa зaмoвчувaнням в дoхoди пишуть двa пpoжиткoвих мінімуми – 6400 гpн. Як не втратити субсидію в цьому році тим, кому вона дійсно потрібна? Відповідь експертів на це питання читайте на сторінках газети «Запорізька правда».



Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.