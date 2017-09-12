15-17 вересня в Бердянську пройде всеукраїнський фестиваль анімації «Равлик-фест»

Деталі вересня 12, 2017

З 15 по 17 вересня в приміщенні розважального центру «Атлантіс» Перше Антикафе Бердянська "ЧАС Є" проведе всеукраїнський фестиваль анімації «Равлик-Фест». Професіонали

та шанувальники анімації з усієї України зберуться для обміну творчими ідеями, зустрічами з професіоналами індустрії, продуктивного та веселого проведення часу.

Гостей та учасників фестивалю чекає насичена триденна програма - майстер-класи, виступи та лекції професіоналів індустрії, презентації книг і анімаційного серіалу, спільне створення мультфільмів, арт-об'єктів і багато іншого.

Так, Андрій Бояр, автор кліпів Pianoбой, 5 Vymir, O.Torvald та інших відомих гуртів, керівник студії Moustache Cinema, розповість відвідувачам фестивалю про свою роботу - створення музичних та рекламних відео.

Популярна дитяча письменниця і сценаристка Lana Ra / Лана Ра проведе майстер-клас зі спільного написання сценарію казки про наше місто. Також Лана Ра презентує на фестивалі анімаційний проект «Моя країна - Україна» і книгу «Щоденник котячих мандрів».

Юрій Мотрич, режисер та керівник анімаційної студії mokastdio, розповість про особливості й секрети використання анімації в рекламі.

Автор персонажів мультфильму «Микита Кожум'яка» режисер та художник Андрій Щербак проведе майстер-клас зі створення героя та його історії.

Харківська студія стоп-моушен анімації Toon Fox приготувала захоплюючий майстер-клас для наймолодших відвідувачів фестивалю - створення власного мультфільму за допомогою оптичної іграшки. Також керівниця студії Світлана Дахіна проведе майстер-класи для педагогів і дорослих, які хочуть допомогти дітям з особливостями здоров’я і дітям у складній життєвій ситуації.

Микита Кравцов із київської студії анімаційної реклами Pause Play розкаже відвідувачам фестивалю про те, як опановувати нові творчі професії в сучасному мінливому світі, як стати фахівцем з міжнародним визнанням.

Секретами роботи професійних аніматорів поділиться Тім Александронець - керівник Blue Carrot Animation Studio (ex. Marveo Studio), що створює різноманітні анімаційні проекти для замовників по всьому світу. Креативна продюсерка студії, Марина Бучинська, розповість про творчий процес та продюсування.

Микита Лыськов, автор кліпів Dolphin, організатор та викладач Школи авторської анімації "Лінолеум" в Дніпрі, прочитає лекцію про авторську анімацію.

Херсонська група «Urban Re-Public» проведе майстер-клас «Супер-герой: от комиксного персонажа до бренда», в ході якого відвідувачі фестивалю дізнаються основи створення коміксових супергероїв і спільно з ведучими створять свого власного супергероя.

Генадій Кофман, режисер, продюсер, керівник кінокомпанії «Кінокомпанія "Магіка-фільм"» і програмний директор Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, розповість про продюсування проектів та свій досвід роботи.

На відвідувачів також чекають інші зустрічі, творчі заходи та сюрпризи від організаторів фестивалю – Перше Антикафе Бердянська "ЧАС Є".

Ми сподіваємося, що анімаційний фестиваль «Равлик-фест» стане постійним майданчиком для обміну креативними ідеями, передачі досвіду від професіоналів індустрії до молодих талантів, формування творчих команд та проектів, розвитку соціально-відповідального підходу до творчої діяльності, місцем проведення дискусій та обговорення проблем української анімації.

Фестиваль буде проходити з 11 до 20 години щодня з 15 по 17 вересня в розважальному центрі «Atlantis». Вхід на фестиваль вільний за запрошеннями, які можна отримати через реєстрацію за наступною адресою https://docs.google.com/forms/d/1sCF-xIxoF7VV4FnxD-ybzeliopHhxEZiREzm5TxqgJY/viewform.

Фестиваль став можливим завдяки фінансовій підтримці Європейского Союзу через International Alert, і проекту «Kyiv Dialogue / Kiewer Gespräche / Київський Діалог», що реалізується за підтримки Міністерства Закордонних Справ Німеччини.