Читайте у газеті "Запорізька правда" за 14.09.2017р.

Деталі вересня 12, 2017

Шановні друзі! У четвер, 14 вересня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда», присвячений

поточним проблемам пересічних жителів нашої області.

Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди» ви дізнаєтесь,

навіщо потрібна пенсійна реформа? Що не так? Чи підвищить уряд вік виходу на пенсію? Чи можна буде купити стаж, якого не вистачає? Що буде із «спецпенсіями»? Чому будуть перераховувати пенсії та що це дасть? Що зміниться для працівників із шкідливими умовами праці? Чи будуть оподатковуватися пенсії працюючим пенсіонерам? Коли запустять індивідуальні пенсійні рахунки? - Відповіді на ці та інші питання досліджувала «Запорізька правда» спільно з експертами Українського кризового медіа-центру. Крім того, ми подаємо формулу, за якою кожний може порахувати свою пенсію власноруч.

Також нашим читачам важливо бути обізнаними у питаннях, які зміни чекають на українську медицину і хто за все це платитиме? Як наблизити медичну допомогу до жителів найвіддаленіших куточків? Коли запрацює нова прогресивна система у сфері охорони здоров’я? Відповіді на ці питання шукайте в ексклюзивному інтерв’ю Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун – спеціально для «Запорізької правди».

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.

У нинішньому впуску читайте, як астронавтка NASA, українка Хайдемарі Стефанишин-Пайпер прославила нашу Батьківщину.



Традиційно тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. А окрім того, подаємо корисну ужиткову інформацію. Тож саме «Запорізька правда» розкаже своїм читачам, які події космічного масштабу відбулися у вересні у Чернігівці і Запоріжжі.



Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.