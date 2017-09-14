Укрпошта подовжить робочий час

Деталі вересня 14, 2017

В «Укрпошті» ухвалили рішення для зручності клієнтів перейти на подовжений робочий графік з 2 жовтня 2017 по 9 січня 2018. Крім того, на цей період поштові відділення відмовляться

від обідньої перерви. Повідомляється, що таке рішення обґрунтоване підвищеним попитом на послуги пошти в осінньо-зимовий період.У Запоріжжі і інших містах в відділеннях на 3 і більше вікон графік роботи буде таким: понеділок - п'ятниця - з 08:00 до 20:00, субота - з 10:00 до 17:00, неділя - вихідний.У цих відділеннях з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 09:00 і після 18:00 до завершення робочого дня завжди будуть одночасно працювати мінімум 2 операційних вікна, звернувшись до яких, клієнт зможе скористатися всім спектром послуг.Міські відділення з одним операційним вікном працюватимуть в звичайному режимі, інші - за мінімальними графіком: з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 16:00 і у вихідні - в суботу і неділю.