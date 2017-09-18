Деталі вересня 18, 2017

30 вересня з 14.00 до 17.00 площа Маяковського

Департамент культури і туризму Запорізької міської ради



Централізована бібліотечна система для дорослих

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек запрошують на

БІБЛІОФЕСТ.

У програмі:

Виставки та прем’єри книг, зустрічі з поетами, письменниками і журналістами рідного краю, цікава та корисна краєзнавча інформація, презентація періодичних видань

Голосні читання, буккросинг, книжкові акції, книжкові гадання

Розважальні заходи, майстер-класи та виставки творчих робіт

Конкурси, вікторини та веселі розваги

Спортивна зона «Територія здоров’я»

Презентація бібліотечних проектів та інтерактивні голосування

Етноконсультації від народних майстринь по створенню оберегів та вишивці

Екобібліотека

Селфі та фото з улюбленою книгою у фотозоні

Інтернет-зона, новітні технології у роботі бібліотек

Цікаве та змістовне дозвілля для всієї сім’ї.