Wednesday, September 20, 2017
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Читайте у газеті "Запорізька правда" за 21.09.2017р.

Деталі
вересня 20, 2017

Шановні друзі! У четвер, 21 вересня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда», присвячений поточним проблемам

пересічних жителів нашої області.
Творчий колектив редакції  підготував для вас чимало цікавих і корисних  матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та  подій, що мають місце або  відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та  могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими,  були підготовлені  до зустрічі  із  всілякими явищами  у повному їх розмаїтті.
Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди»  ви  дізнаєтесь, чому півмільйона українців знову вийшли на Хрещатик? Варто зазначити, що востаннє така величезна  кількість  громадян збиралась тут на Майдані під час Революції Гідності. Але в 2014-ому нас вивела спільна проблема, а  тепер, в 2017-ому – спільна надія. Україна вперше відмітила День подяки. Без перебільшення можна сподіватись, що це свято у Києві взагалі може започаткувати традицію його спільного святкування у Європі. Про участь запорізької делегації у заході і про зустріч із відомим на весь світ мотиваційним  тренером і меценатом, легендарним оратором, письменником, мільйонером,  лідером громадської організації «Життя без кінцівок»  з Австралії Ніком Вуйчичем читайте  у нашій газеті.  

 

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви,  відкриваючи для себе сторінки правди в  історії України, ставали свідомими громадянами. У нинішньому впуску  письменниця і філософ Оксана Забужко розмірковує  про незалежність як умову самопізнання, українсько-польський вузол, нереалізованість і страх, національну ідею.  Зокрема, вона знаходить підтвердження   словам Хосе Ортеґи-і-Гассета, що національна ідея — це не те, що народ думає про себе в часі, а те, що Бог думає про нього у вічності.
Традиційно  тільки у нашій газеті  в рубриці «Справи небайдужих»  ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.
Також не забуваємо порадувати, а  деколи і здивувати вас розмаїттям  сенсацій. У нашій газеті ви прочитаєте про дивовижні рецепти за межею кулінарних фантазій, якими радували гостей  фестивалю  консервації «Нас не подолати», що масштабно пройшов у Запоріжжі,   майстерні господині.
А окрім того, подаємо й іншу  корисну ужиткову інформацію. Тож саме  «Запорізька правда» розкаже своїм читачам, як ветерану АТО започаткувати власну справу. Загострене почуття справедливості, бажання змінювати життя навколо себе на краще, неспроможність миритися з безглуздими вказівками керівництва – все це призводить до того, що після повернення з війни учасникам бойових дій  стає складно поновитися на попередньому  місці роботи або влитися в новий колектив. Тож бажання зайнятися власною справою і працювати на себе, а не на когось, для ветеранів АТО цілком природне й логічне.  Про досвід  тих, хто зміг це зробити – стати успішним підприємцем, а також поради експертів і купу лайфхаків, що суттєво полегшать старт власної справи, читайте у свіжому випуску «Запорізької правди».

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва,  цікавий кросворд, фотоконкурс,  а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  тижневу програму  телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або  061-787-54-21(робочі дні)  у робочий час.

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