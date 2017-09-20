Читайте у газеті "Запорізька правда" за 21.09.2017р.

Деталі вересня 20, 2017

Шановні друзі! У четвер, 21 вересня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда», присвячений поточним проблемам

пересічних жителів нашої області.

Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди» ви дізнаєтесь, чому півмільйона українців знову вийшли на Хрещатик? Варто зазначити, що востаннє така величезна кількість громадян збиралась тут на Майдані під час Революції Гідності. Але в 2014-ому нас вивела спільна проблема, а тепер, в 2017-ому – спільна надія. Україна вперше відмітила День подяки. Без перебільшення можна сподіватись, що це свято у Києві взагалі може започаткувати традицію його спільного святкування у Європі. Про участь запорізької делегації у заході і про зустріч із відомим на весь світ мотиваційним тренером і меценатом, легендарним оратором, письменником, мільйонером, лідером громадської організації «Життя без кінцівок» з Австралії Ніком Вуйчичем читайте у нашій газеті.

Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. У нинішньому впуску письменниця і філософ Оксана Забужко розмірковує про незалежність як умову самопізнання, українсько-польський вузол, нереалізованість і страх, національну ідею. Зокрема, вона знаходить підтвердження словам Хосе Ортеґи-і-Гассета, що національна ідея — це не те, що народ думає про себе в часі, а те, що Бог думає про нього у вічності.

Традиційно тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. У нашій газеті ви прочитаєте про дивовижні рецепти за межею кулінарних фантазій, якими радували гостей фестивалю консервації «Нас не подолати», що масштабно пройшов у Запоріжжі, майстерні господині.

А окрім того, подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Тож саме «Запорізька правда» розкаже своїм читачам, як ветерану АТО започаткувати власну справу. Загострене почуття справедливості, бажання змінювати життя навколо себе на краще, неспроможність миритися з безглуздими вказівками керівництва – все це призводить до того, що після повернення з війни учасникам бойових дій стає складно поновитися на попередньому місці роботи або влитися в новий колектив. Тож бажання зайнятися власною справою і працювати на себе, а не на когось, для ветеранів АТО цілком природне й логічне. Про досвід тих, хто зміг це зробити – стати успішним підприємцем, а також поради експертів і купу лайфхаків, що суттєво полегшать старт власної справи, читайте у свіжому випуску «Запорізької правди».

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.