Tuesday, September 26, 2017
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Читайте у газеті "Запорізька правда" за 28.09.2017р.

Деталі
вересня 26, 2017


 Шановні друзі! У четвер, 28 вересня, виходить у світ свіжий випуск газети «Запорізька правда»,

присвячений  Дню  працівників машинобудівної галузі України. За щасливим збігом обставин це свято співпало з видатним ювілеєм провідного підприємтсва галузі – Запорізького трансформаторного заводу. Про його історію і сьогодення  читайте на шпальтах нашої газети.
Творчий колектив редакції  підготував для вас чимало й інших  цікавих і корисних  матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та  подій, що мають місце або  відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та  могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими,  були підготовлені  до зустрічі  із  всілякими явищами  у повному їх розмаїтті.
Зокрема, у свіжому випуску «Запорізької правди»  ви  дізнаєтесь, як в  рамках підготовки до святкування  100-річчя газети «Запорізька правда» повноважний представник-спецкор  газети, голова   Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів  України Наталя Кузьменко побувала  у Піднебесній  з відповідальною місією – налагодити творчі зв’язки редакції з  колективом  державного щомісячного  журналу «Китай». Про пригоди мандрівниці за Великою стіною, а також про перспективи співпраці цих двох унікальних видань читайте на сторінках «Запорізької правди».
 Ми прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви,  відкриваючи для себе сторінки правди в  історії України, ставали свідомими громадянами.
У нинішньому випуску  читайте  про німецьку колонію Нойкрон, яка  колись квітла на землях нинішнього  села Новосолоне Новомиколаївського району. Сьогодні про це поселення ніхто й не згадує, бо  сторінки його розвитку були вирвані з  нашої історії, а свідки -  знищені. Але відважна 82-річна пані Адель Вагнер з Канади, що народилась у Нойкроні,   здійснила небезпечний  вояж через океан, щоб відродити пам'ять  про тих людей, які жили і працювали на запорізькій землі, збагачували її культуру і мали б  залишити свій слід в історії. «Запорізька правда» супроводжувала пані Адель у її пошуках і поділиться унікальними знахідками із своїми читачами.
Традиційно  тільки у нашій газеті  в рубриці «Справи небайдужих»  ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окрилюють.
Також не забуваємо порадувати, а  деколи і здивувати вас розмаїттям  сенсацій. Нині мова піде про унікальних артистів, які радують нас кумедними витівками і дивують карколомними трюками  на циркових виставах. Журналіст нашої газети Віталіна Московцева побувала за лаштунками арени і  на шпальтах видання поділиться їх особливими таїнами.
А окрім того, подаємо й іншу  корисну ужиткову інформацію. Нині розкажемо про те, як подарувати знедоленій дитині, волею долі  залишеній без батьківської опіки, нову щасливу родину.

 


Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва,  цікавий кросворд, фотоконкурс,  а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  тижневу програму  телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або  061-787-54-21(робочі дні)  у робочий час.

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