Увага! Безоплатна правова допомога в Бердянському районі!

Деталі листопада 20, 2017

24 листопада 2017 року з 12-00 до 14-00, в приміщенні Розівської центральної районної бібліотеки за адресою: Запорізька обл., Бердянський район, смт.Розівка,

вул.Центральна буд.92 працюватиме мобільна точка доступу до безоплатної правової допомоги.

Керівники Бердянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області нададуть безоплатну правову допомогу населенню з питань захисту прав власності громадян України на землю.