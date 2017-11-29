Читайте у газеті "Запорізька правда" за 30.11.2017р.

Деталі листопада 29, 2017

Шановні друзі! У четвер, 30 листопада,

виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», присвячений Дню Збройних сил України.

Ми розкажемо вам про довгоочікуваний фільм Ахтема Сеітаблаєва «Кіборги» про оборону Донецького аеропорту під час сучасної війни на Донбасі. Всеукраїнська прем’єра фільму очікується у Києві, у День Збройних Сил України, 6 грудня 2017 року.

Також запропонуємо подивитися на війну, що точиться на сході України, з іншого боку. Мова про … музику на війні. В будь-якій армії світу, в мирний, і особливо у воєнний час, найголовніше - високий бойовий дух солдата. Задля цього мобілізуються всі творчі сили нації. Особлива місія у цій царині – у військових оркестрів. Про значимість таких творчих колективів сьогодні, про їх репертуар, про війну і мир на шпальтах газети розповідає військовий диригент, начальник оркестру 55-ої Запорізької артилерійської бригади - майор Іван Солошенко.

Творчий колектив редакції підготував для вас чимало цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. Як один з героїв нашої нинішньої публікації Тарас Гривул, військовий кобзар, історик за освітою, в свої 38 років - кандидат історичних наук. Кандидатську захистив за фахом військова історія, тема «Військово-політична діяльність ОУН у 1939-1941 рр». За мобілізацією 2014-го потрапив у військо. Службу ніс чесно, від куль не ховався. Разом із своєю бандурою піднімав бойовий дух захисників України. Його сповідь на шпальтах газети допоможе читачам глибше зрозуміти, які саме перетворення мають відбутися у нашій свідомості, щоб ми здійснили свою віковічну мрію про сильну незалежну демократичну державу Україну.

На розвиток критичного мислення наших читачів направлена і публікація про театральне життя у Запорізькому краї. Темі кризи, що виникла у колись одному з найкращих у країні – Запорізькому обласному АКАДЕМІЧНОМУ(!) музично-драматичному театрі імені Володимира Магара, «Запорізька правда» присвятила чимало шпальт. Нині ж «поставити діагноз» запорізькому «храму мистецтв» газета запросила справжнього Майстра - визнаного авторитета у театральній галузі України і без перебільшення можна сказати Європи – видатного українського актора, генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, народного артиста України (2004), члена кореспондента Академії мистецтв України, доктора філософії, професора Михайла Васильовича Захаревича. Нагадаємо, що з 1972 по 1981 рік Михайло Васильович був актором нашого театру, а у період з 1984 по 1992 – був його директором. Тож вболіає за близький його серцю творчий колектив. Роздуми Михайла Захаревича про наш театр читайте у «Запорізькій правді».

Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. Зокрема, розкажемо як потужна українська компанія «Нібулон» відкриє Європі водні шляхи в Україну.

А окрім того, подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Так в рубриці «Майстер-клас» читайте поради від рятувальників про безпечне поводження у побуті.

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, фотоконкурс, а також місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.