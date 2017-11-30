Thursday, November 30, 2017
    .
    • .

Увага, пряма телефонна лінія

Деталі
листопада 30, 2017

5  грудня  2017 року  в редакції газети «Запорізька правда» відбудеться пряма телефонна лінія, яку проводить  начальник  управління Східного

офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко.
Громадяни можуть отримати роз’яснення відносно компетенції і стану реалізації повноважень Держаудитслужби, а також повідомити про можливі порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна на підприємствах, організаціях і закладах регіону.
З 11-ої до 12 - ої години на прямому зв’язку з громадянами за номером (061) 787-54-21  буде  спілкуватися   начальник управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко, відповідати  на ваші запитання.   Чекаємо на ваші дзвінки.

 

Прес-служба Управління  Східного офісу 

Держаудитслужби в  Запорізькій області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large98

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 