Увага, пряма телефонна лінія

Деталі листопада 30, 2017

5 грудня 2017 року в редакції газети «Запорізька правда» відбудеться пряма телефонна лінія, яку проводить начальник управління Східного

офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко.

Громадяни можуть отримати роз’яснення відносно компетенції і стану реалізації повноважень Держаудитслужби, а також повідомити про можливі порушення діючого законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна на підприємствах, організаціях і закладах регіону.

З 11-ої до 12 - ої години на прямому зв’язку з громадянами за номером (061) 787-54-21 буде спілкуватися начальник управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області Геннадій Владиславович Ващенко, відповідати на ваші запитання. Чекаємо на ваші дзвінки.

Прес-служба Управління Східного офісу

Держаудитслужби в Запорізькій області