Фінал фізкультурно-розважального турніру «Абітурієнт-2018» на Приз ректора Запорізького національного університету

Деталі грудня 07, 2017

Співорганізатором заходу виступає департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Головна мета турніру полягає в пропаганді здорового способу життя та популяризації фізичної культури і спорту серед школярів. Також його організатори прагнуть показати талановитій та активній молоді переваги вступу на факультети вишу.

Турнір проводиться за ініціативи та підтримки голови Наглядової ради Запорізького національного університету Миколи Фролова. Проведення заходу координують проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура і начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Юлія Паскевська. Від спортивно-оздоровчого комплексу ЗНУ відповідальним за його проведення став директор Михайло Протас.

Фінал турніру - кульмінація свята. Під час заходу відбудеться вручення нагород переможцям. Це дозволяє найталановитішим і цілеспрямованим абітурієнтам не тільки отримати додаткові бали для вступу, а й певну суму грошової винагороди – за умови вступу в ЗНУ. Ці кошти, наприклад, ті студенти, які вступили на навчання за контрактом, мають шанс витратити на оплату першого семестру навчання. Самі змагання проходять у форматі «Веселих стартів»: це кілька дотепних естафет, які дозволяють юним спортсменам продемонструвати не тільки рівень фізичної підготовки, а й кмітливість та командний дух. Під час естафет «Спритні стрибунці», «Волейбольні перегони», «Футбольний слалом», «Повітряний батл» тощо учасники мають впоратися з випробуваннями із м’ячами по одному й у парах, стрибають через скакалку, дмухають у повітряні пакетики та багато іншого. Головними показниками, за якими визначають команд-переможці, є швидкість та правильність виконання спортивних завдань.

Дата проведення: 9 грудня

Початок: 11.00