Запрошуємо Вас прийняти участь та відвідати Різдвяну Ярмарку!
Яка відбудеться 26 грудня о 16:00
на центральній площі міста Молочанськ поблизу міького будинку культури відбудеться Різдвяний ярмарок. Тут буде чимало смаколиків, а також тематичної сувенірної продукції, ялинкових прикрас, новорічних аксесуарів та елементів декору, унікальних речей для подарунків близьким, Відвідувачів чекає казкова атмосфера та чудовий настрій: святкова ялинка, Дід Мороз та Снігуронька, зимові ігри та розваги, концертна програма.
Швидко, легко й безкоштовно
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