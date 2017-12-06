Деталі Опубліковано: Середа, 17 січня 2018, 19:22

Шановні друзі! У четвер, 18 січня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди»- перший у нинішньому році. А відтак творчий колектив газети спромігся зробити його цікавим і корисним для наших читачів.

Ми розкажемо вам про політичні прогнози для України на 2018-ий рік. Незважаючи на те, що країна нині у періоді за рік від президентських виборів, які відбудуться у березні 2019 року, структурні реформи не завершені, міжнародні донори стають нетерплячими, а велика сума боргу не зменшується. Що ми повинні очікувати в Україні цього року? Як президентська кампанія вплине на політику в 2018 році? Чи може країна погасити борг, щоб уникнути дефолту? Що може принести війна на Донбасі? Ми визначили основні події, які очікуємо, відбудуться в Україні нинішнього року, і поділили їх на п'ять категорій: безпека, політика, закордонні партнери та реформи, економіка та культура, спорт і технології. Дізнайтесь про них із нашої газети.

Творчий колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.

Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.

Зокрема, привернемо вашу увагу до подій у регіональній медіагалузі. Мова піде про перетворення, що відбуваються на обласному телебаченні і радіо, до того ж, аж ніяк, на наш погляд, не конструктивні.

Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. Нині поведемо розмову про факти новітньої історії. Про тих, хто повернувся із пекла – із полону окупантів, які утримують під своїм контролем український Донбас, йдеться у рубриці «Захисники Вітчизни». У числі 73-х українських заручників «руського миру» були звільнені і трійко жителів нашої області. Що довелося пережити українським військовополоненим, «Запорізька правда» публікує з тим, щоб читачі газети дізналися про реалії нинішньої ситуації на Донбасі і вкотре подякували воїнам-захисникам України за те, що бережуть нас від цього.

Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.

Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій. Зокрема, саме з нашої публікації ви дізнаєтесь, що протягом багатьох століть неодноразово «засвітилася» особа, навдивовижу асоційована з «вічним блукальцем». Зокрема, про нього 1223 року писав італійський астролог Гвідо Бонатті: він нібито зустрів Агасфера при іспанському королівському дворі. Через п’ять літ «безсмертного» згадує хроніка абатства святого Альбана (Англія), де йдеться про відвідання обителі архієпископом Вірменії. Той розповідав, що особисто мав бесіду з мандрівником, котрий добре пам’ятав події більш ніж тисячолітньої давності, пригадує зовнішність апостолів і багато подробиць із життя тих часів, не знаних сучасниками. Пізніше таємничий пілігрим був помічений у різних куточках Європи – Франції, Великобританії, Німеччині, Іспанії, Австрії, Польщі, Швеції, Росії, Бельгії, що зафіксовано у цілком достовірних документах. Таємницю «вічного блукальця» відкриє читачам «Запорізької правди» позаштатний автор видання - журналіст Юрій Скиба.



А окрім того, подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Так в рубриці «Любов перемагає!» ми розкажемо про творчу діяльність нашої «Студії продакшн «ZP», до послуг якої, за потреби, можуть звернутися і наші читачі.

Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд, а також нову фоторубрику «Дивина тижня». Її перший випуск припадає саме на перший вихід газети у світ. Справжнім «дивом» автори рубрики вважають… сніг серед зими. А що з цього приводу думають жителі області? Дізнайтесь про це із нашого видання.

Також саме у нашій газеті міститься - місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, тижневу програму телебачення із супутниковими каналами та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.