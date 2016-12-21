Рятувальники надали допомогу чоловікові, який впав у водостічний колектор

Деталі грудня 21, 2016

19 грудня о 21:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на перехресті вул. Городська та пр. Інженера Преображенського Хортицького району м.Запоріжжя сталася нештатна подія, і необхідна допомога підрозділів ДСНС.

Прибувши на місце події, з’ясувалося, що чоловік, 1971 р.н. впав у водостічний колектор і не може самостійно вибратись. Особовий склад 7 Державної пожежно-рятувальної частини разом з працівниками Патрульної поліції обстежили вказаний район, знайшли та витягнули з колодязя постраждалого. Медична допомога чоловікові не знадобилась.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу. Про це повыдомляэ прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.