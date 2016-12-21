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У Запорізькій області працюють пункти гарячого харчування

Деталі
грудня 21, 2016

У Запорізькій області в пунктах роздачі гарячого харчування бездомним вже роздали понад 3,5 тис. Порцій. Всього в області працює 16 пунктів гарячого харчування. Пункти гарячого харчування працюють в Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Енергодарі та в Вільнянському, Оріхівському, Пологівському, Приморському, Якимівському, Чернігівському районах.Щодня отримати безкоштовний обід приходять близько 500 осіб. Годують бездомних першим (суп або борщ) і другим (каша пшенична або гречана з котлетами або сосисками) стравами, а також дають гарячий чай і хліб. На забезпечення гарячого харчування в листопаді - грудні цього року передбачено 120 тис. грн. з обласного бюджету. Також харчування буде продовжено в наступному році в січні, лютому і частково в березні.

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