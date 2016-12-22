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Діти привітали ровесників зі святами

Деталі
грудня 22, 2016

21 грудня в рамках Обласного Новорічно-різдвяного фестивалю на площі Фестивальній міста Запоріжжя відбувся святковий захід “Моя новорічна мрія” для вихованців навчальних закладів обласного підпорядкування.
Глядачами веселого свята стали діти зі шкіл та інтернатів області. Велику концертну програму для них підготували ровесники – учасники творчих колективів центрів естетичного виховання, центрів дитячо-юнацької творчості різних районів Запоріжжя, „Січового колегіуму”, Міського палацу дитячої та юнацької творчості, шкіл-інтернатів „Оберіг” та „Орієнтир”, Запорізького обласного центру художньо-естетичної творчості, „Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії”.
Нагадаємо, новорічну ялинку прикрашено іграшками, які створили діти. Призерам конкурсу новорічних прикрас під час свята вручили дипломи та солодкі подарунки.
Юні артисти під час концерту читали вірші про Святого Миколая, Різдво та Новий рік, співали, танцювали. Їхні ровесники-глядачі заводили хороводи, підспівували та веселилися на святково прикрашеній площі біля головної обласної ялинки.

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