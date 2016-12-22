Friday, December 23, 2016
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Площа Фестивальна запрошує на святкові заходи!

Деталі
грудня 22, 2016

24.12.2016 11.00-19.00 Розважальні програми Запорізького, Вільнянського Токмацтьокого районів: „Новорічні візерунки”, „Незабаром Новий рік переступить наш поріг”, „Хай щедрівка й коляда в кожну хату загляда”, Жартівливий Новий рік”, з 12.00 - „Козацький новий рік” (ГО „Всеукраїнська федерація „Спас”), о 15.00 – „Різдвяний вертеп” (програма Церкви Християн Віри Євангельської „Христос є відповідь”).
25.12.2016 15.00-19.00 - Різдвяна програма: колядки, дитячі забави, різдвяний вертеп з живими тваринами. 25 грудня з 15.00 Духовна Рада християнських церков готує спільне привітання від керівників запорізьких релігійних громад. Римсько-католицька громада в цей день готує святкові привітання з колядками для дітей та молоді, а до вертепу завітають живі тварини (хто це буде – сюрприз).
31.12. 2016 з 20.00 до ранку (час уточнюється у міськраді) - Шоу-програма „Новий рік по-запорізькі”.
01.01.2017 14.00-19.00 - Ігри біля новорічної ялинки, о 15.00- вистава Обласного театру ляльок „Новорічні пригоди Крукоруків”, о 15.40 - шоу для дітей „Хіміка”, концерти, файер-шоу, лазерне шоу. 1 січня, свою різдвяну програму готує Християнська харизматична церква „Джерело життя”.

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