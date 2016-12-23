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Напередоджні Різдва відслужили недільну службу

Деталі
грудня 23, 2016

Єпископ-помічник Харківсько-Запорізької єпархії Римсько-католицької Церкви Ян Собіло разом з нунцієм Ватикану в Україні Клаудіо Гуджеротті напередодні Різдва відслужив недільну службу в луганському римо-католицькому храмі Різдва Пресвятої Діви Марії. Також відбулася зустріч Клаудіо Гуджеротті і Яна Собіло з керівниками Луганської єпархії УПЦ Московського патріархату. Нагадаємо, Ян Собіло більше десяти років проживає в Запоріжжі. Нещодавно Папа Римський призначив його главою благодійної акції «Папа для України», до завдань якої входить надання допомоги жертвам війни в нашій країні. Причому мова не тільки про допомогу тим, хто проживає на територіях, підконтрольних Україні, а й в так званих «ЛНР» і «ДНР». В останньому, за словами католицьких священиків, вони дуже розраховують на допомогу представників Московського патріархату.

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