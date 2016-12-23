Saturday, December 24, 2016
    .
    • .

Діти малюють красу Божого світу

Деталі
грудня 23, 2016

В приміщенні Обласного художнього музею відкрилася підсумкова виставка обласного конкурсу дитячого малюнка «Краса Божого світу».
Організатори цього творчого огляду, який проходить з 2013 року - Кафедра теорії та методики виховання Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та кафедра богослов’я та гуманітарних дисциплін Класичного приватного університету. Спонсорами конкурсу є Запорізька єпархія Української православної церкви та Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська місія».
Цього року обласний конкурс дитячого малюнка «Краса божого світу» зібрав роботи більше 200 дітей від 4 до 17 років, учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців художніх студій та недільних шкіл із Запоріжжя, Мелітополя, Бердянська, Остриківки. Серед улюблених дитячих сюжетів, представлених на малюнках – сім’я, друзі, казки, свята, дива, біблійні сюжети, природа, козацтво, Україна.
Кожен учасник конкурсу отримав диплом, а під час відкриття виставки відбудеться переможців нагородили грамотами та подарунками. Для всіх, хто завітав на виставку, невеликий концерт підготували вихованці Запорізького православного дитячого будинку „Надія”.
Результати конкурсу та віртуальна виставка дитячих малюнків будуть розміщені на порталі для педагогів області «ЗапоВікі».

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large42

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 